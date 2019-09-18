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永不回頭的列車！陽明、交大今天開校務會議表決合校案

2019-09-18 02:42聯合報 記者章凱閎╱即時報導

外界矚目的國立陽明大學及交通大學合校案進入深水區，兩校預計今天（18日）各別召開校務會議討論合校計畫書並表決。若順利通過，將送教育部審核，後續再展開合校後首任校長遴選交大學生會也在臉書比喻，這是合校案「最後一哩路」，校務會議若表決通過，將像是「永不回頭的列車」，兩校駛向共同未來。

陽明大學於2018年9月26日召開臨時校務會議，經校務會議代表投票表決，同意啟動合校，12月26日校務會議決議先與交通大學進行合校議約。兩校於今年初成立合校工作委員會，並於3月通過合校意向書，9月18日兩校將分別召開校務會議，表決合校計畫書。

若今天合校計畫書能順利通過表決，將送教育部審核，待教育部核定通過後，就可啟動合校後第一任校長遴選。

根據國立陽明大學暨國立交通大學合校工作委員會擬定的合校計畫書內容，中文校名為「國立陽明交通大學」，簡稱「陽明交大」，英文校名為National Yang-Ming Chiao Tung University（YMCT）。

合校後的首任校長遴選，參與遴選者須分別獲得兩校2/5以上專任教師同意，才能取得候選資格，21名遴選委員中，將納入2名學生代表。合校後將採單一校務會議運作，總人數120人，兩校區各占一半。

外界矚目的國立陽明大學及交通大學合校案進入深水區，兩校預計今天（18日）各別召開...
外界矚目的國立陽明大學及交通大學合校案進入深水區，兩校預計今天（18日）各別召開校務會議討論合校計畫書並表決。圖截自交大學生會臉書
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校長遴選教育部交大

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