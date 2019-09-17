兩廳院公益巡演十二碗菜歌 邀百人走進戲中吃「辦桌」

2019-09-17 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



邁入第5年的兩廳院「藝術出走」公益巡演，今年帶來駐館藝術家樊宗綺編劇執導、藝人楊烈及蔡昌憲領銜主演的歌舞劇「十二碗菜歌」，11月2日起巡演台中、宜蘭、台南、嘉義，每場邀集100位觀眾前來「吃飯看戲」，藉由辦桌古早滋味，走入總鋪師的人生故事。

兩廳院「藝術出走」公益巡演每年與跨國企業合作，把表演藝術結合公益行動，帶著好戲全國跑透透，以喚醒民眾對台灣文化的記憶與傳承。從2015年「阿章師no拉哩歐」、2016年「阿香的繪葉書」，到2017至2018年的「菲林no映画光年」，藝術出走已跨越13縣市，累計21場演出，吸引逾3萬名觀眾。

今年「十二碗菜歌」結合歌舞劇及台式辦桌菜，是全新的表演形式，突破過去以貨櫃車巡演的出走傳統。演出過程中，也打破表演者及觀眾的界線，民眾可與演員齊聚舞台，一邊吃辦桌菜、一邊欣賞演員唱歌、跳舞、演戲，以獨特的觀戲體驗，回味古早台菜文化。

兩廳院表示，「十二碗菜歌」取材國寶級辦桌師傅「阿燦師」林明燦的生命故事，描述總鋪師世家的父子情。楊烈將詮釋一位嚴肅寡言的總鋪師，蔡昌憲則飾演兒子，兩人聯手演繹一對不善表達關愛，又無法忽視彼此的父子。

樊宗綺表示，早期的台灣人，從新生兒滿月、結婚、歸寧、開市、入厝等，都要辦桌，辦桌文化等於涵蓋一個人從生至死的人生歷程。「十二碗菜歌」也以9次辦桌、9道菜，來隱喻戲中角色的生命階段，也探討不同世代對於食物記憶的保存與消逝。

為忠實呈現台灣辦桌文化，樊宗綺也邀請現年60歲的林明燦擔任本劇顧問。演出期間，他將也大顯身手，親自操刀老雞湯、招牌油飯，供現場觀眾大快朵頤。