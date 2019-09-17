一陣秋雨一陣涼！ 這天開始北部高溫不到30度

2019-09-17 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



氣象局說，時序正進入秋季，一陣秋雨一陣涼，迎風面的北部及東北部在本周末之後將可以逐漸感受到，屆時高溫可降至30度以下。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

最近氣溫較之前涼，尤其早晚只有24-26度，相當舒適，秋意漸濃。

氣象局稍早在氣象局臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局貼出一張圖指出，最近幾天東北風吹啊吹，在北部還真有點秋天的感覺！不過這幾天的東北風主要和台灣東方的低壓帶較有關係，與秋天受大陸高壓影響的狀況還是有些差別。

氣象局說，明天(18日)台灣附近依然為東北風，迎風面桃園以北及宜蘭北部有短暫陣雨，北部其他地區有局部短暫陣雨，花東及恆春半島有零星降雨，清晨南部沿海地區亦有零星短暫陣雨；白天背風面的中南部地區大多為多雲到晴，午後南部地區及中部山區亦有局部短暫雷陣雨。

各地早晚有秋涼感覺，低溫24至25度，高溫在28到33度，中南部日夜溫差較大。

周四至下周一(19日至23日)低壓帶配合東北風影響，水氣較多，北部、南部、東半部地區有局部短暫陣雨，其他多雲，午後山區則有局部短暫陣雨；19日清晨中部地區也有零星短暫陣雨。