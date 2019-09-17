女生狂長鬍子好困擾！3種原因讓毛髮旺盛 小心是身體發出警訊

2019-09-17 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



注重美麗的外貌，是現代女性的最想追求的事情，但為了美麗，許多女性都付出了不少代價跟研究，讓自己達到更完美的境界。然而對於臉上有著小細節，更是吹毛求疵。許多想要看起來白皙、乾淨的女生，其實非常在意臉上的「小鬍子」，不管是嘴角、人中、嘴邊肉，多少都有些讓妳煩惱的小細毛，不禁讓人看了厭煩，還讓臉部看起來不夠白皙透亮，但到底為什麼會長出這些小鬍子呢？我們整理了以下三個原因，快來瞧瞧。

體內的雄性激素較多

這是多數人比較知道的主要原因，而毛囊對於雄性激素的刺激非常敏感，相對只要是雄性激素較多的人，都有類似的困擾。首先我們要找出雄性激素激增的原因，對於女性來說，也許是身體狀況出現了問題，建議還是要請教醫師，去診察，並好好的照顧自己的婦科問題。

天生的毛髮旺盛

有些女生，從出生開始，就是毛髮旺盛的一族，尤其長大後，發現臉上的小細毛越來越多，如果是嘴唇邊的小細毛變多了，那可要多多注意自己的身體健康狀況。最終辦法，還是找些除毛的方式，去遠離那些尷尬的小鬍子吧！

作息不正常，導致內分泌失調

現在社會環境，工作忙碌導致許多人的作息不正常、不規律，當然內分泌失調就會找上身了。