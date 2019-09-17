健身動作卡卡直接找物理治療師？ 醫師、治療師意見分歧

2019-09-17 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



立委邱泰源召開公聽會，討論物理治療與職能治療相關團體提案修法，鬆綁非以疾病治療為目的服務，例如傷害預防、健康促進、延緩失智失能等，可以不經醫師診斷醫囑，直接向治療師尋求服務。對此，醫師團體頗有微詞，雙方激辯。

物理治療學會常務理事王子娟表示，目前民眾需要物理治療師服務、增進生活品質的場域，早已不僅限於醫療體系，物理治療師法公布迄今24年，有關業務內容未曾更動，已經不足以妥適規範現在的執業行為範疇。世界物理治療聯盟100多個會員國已有76%國家民眾可以直接找物理治療師，很大一部份就是促進健康、減緩失能、預防傷病、促進運動表現的這些非疾病治療領域。

物理治療所發展協會理事江淳睿表示，現在健身的人很多，有些覺得動作卡卡、發力不完全，連醫生都說沒有疾病，但以現行法規來說，必須先被診斷為某種病，才能得到物理治療，這是一種醫療資源浪費。職能治療學會法規委員會主委紀彣宙表示，職能治療許多服務並非疾病治療，而是幫助人提升生活功能，先進國家民眾取得這方面服務，大都不需經過醫師。