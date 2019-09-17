蠟筆小新聲優癌逝 國健署上月擬癌篩納HPV病毒檢驗

2019-09-17 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



曾為小新、鳴人、柯南獻聲的台灣知名女配音員蔣篤慧，16日傳出罹患子宮頸癌第4期逝世，享年49歲，突如其來的消息，令人不勝唏噓。對抗子宮頸癌，國健署去年起將公費子宮頸癌二價HPV疫苗擴及全台，近期進一步研擬將HPV病毒檢驗納入公費篩檢，今年八月初步討論，但目前未有共識。

國健署八月初邀集專家開會討論子宮頸癌篩檢政策，其中就曾針對是否將HPV病毒檢驗納入篩檢項目，與專家學者進行討論，但目前連推行可行性都還未決定。國健署表示，由於國際實證皆證實抹片檢查有效，短時間仍繼續以抹片檢查作為子宮頸癌公費篩檢方式。未來將蒐集國內外資料，進一步評估HPV病毒篩檢有效性。

建議符合免費子宮頸癌篩檢的對象為30歲以上婦女，每3年進行1次篩檢，據國健署調查，加上自費者約7成民眾有做過子宮頸抹片檢查。國健署癌症防治組組長林莉茹進一步說明，推動公費抹片檢查前，子宮頸癌是我國女性癌發生率冠居、死亡率第四名，自84年推行後，子宮頸癌發生率及死亡率皆可大幅下降約7成，死亡率從十萬分之十一將至十萬分之三。

雖子宮頸抹片檢查成效確實有目共睹，但林口長庚醫院副院長、亞洲婦癌研究團體理事長賴瓊慧強調，HPV病毒檢驗與抹片檢查是相輔相成，研究顯示，單做抹片篩出中度以上癌前病變或癌症的篩檢率約82%，加入HPV篩檢後可望提高至97%。

HPV病毒檢驗主要是找出HPV病毒帶原者，要價至少1000至2000元；抹片做1次不到新台幣500元，則是檢查子宮頸細胞是否異常。雖兩者價差大，但兩項檢查若一起做且結果為陰性，未來只需3到5年做1次即可。賴瓊慧說，建議HPV病毒檢驗政策可漸進式推行，優先找出過去不太參與抹片檢查者。

澳洲子宮頸癌篩檢第一線檢查已全面改為HPV病毒檢驗，再加上2007年起女性全面接種HPV疫苗，接種率達八成以上，目前帶原率已降9成。賴瓊慧指出，針對高風險群兩種檢查同時實行，篩檢時間拉長，30歲以上婦女抹片檢查不再如此頻繁執行後，抹片數量會減少，空出的抹片額度可國健署應將抹片篩檢門檻從30歲降至25歲，提醒該族群其實也應該做抹片篩檢。