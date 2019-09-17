「六大心境」 年輕乳癌患者就醫卻步

2019-09-17 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



根據國健署2018年的癌症登記報告，乳癌患者中50歲以下婦女占34.4％，其中又有5.2％的患者為晚期乳癌。然而，50歲以下的乳癌婦女，正處人生和事業的巔峰，往往擔心治療帶來的不適會影響生活品質，而遲遲不願面對疾病，延宕療程，反而導致疾病加速惡化。

台灣乳房醫學會秘書長陳芳銘指出，50歲以下的停經前婦女正面臨子女成長和事業穩定起飛。當這些婦女面臨乳癌時，第一時間的想法往往是：「我還能陪伴家人多久？」擔憂生活受到嚴重影響。相較於年長女性，「六大心境」也是年輕乳癌患者就醫的阻礙。

一、情緒問題：出現恐懼、悲傷，甚至擔心自我形象改變而不願就醫。 二：身體症狀問題：害怕治療可能產生的疼痛、倦怠、功能障礙、身心症狀、失能等。 三：家庭與人際關係：擔心因為療程過長，而無法陪伴家人、照顧子女。 四：財務與工作問題：擔憂工作無法繼續，以及治療可能造成財務困難。 五：自我與生死課題：面對生死時，有些患者僅求助於心靈上的慰藉，例如宗教等，而忽略醫療上的幫助。 六：醫療照護系統困難：醫療體系若沒有根據患者狀況調整，或是問診時出現過多專業術語，也可能讓患者感到挫敗，而不願就醫。