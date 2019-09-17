親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
夜市抵用券上路
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

柯媽支持參選2020？柯文哲急奔中選會向爸媽解釋

iPhone 11 Pro全球第一個開箱來了！外盒不再是白色

「六大心境」 年輕乳癌患者就醫卻步

2019-09-17 17:41聯合報 記者楊雅棠╱即時報導

根據國健署2018年的癌症登記報告，乳癌患者中50歲以下婦女占34.4％，其中又有5.2％的患者為晚期乳癌。然而，50歲以下的乳癌婦女，正處人生和事業的巔峰，往往擔心治療帶來的不適會影響生活品質，而遲遲不願面對疾病，延宕療程，反而導致疾病加速惡化。

台灣乳房醫學會秘書長陳芳銘指出，50歲以下的停經前婦女正面臨子女成長和事業穩定起飛。當這些婦女面臨乳癌時，第一時間的想法往往是：「我還能陪伴家人多久？」擔憂生活受到嚴重影響。相較於年長女性，「六大心境」也是年輕乳癌患者就醫的阻礙。

一、情緒問題：出現恐懼、悲傷，甚至擔心自我形象改變而不願就醫。

二：身體症狀問題：害怕治療可能產生的疼痛、倦怠、功能障礙、身心症狀、失能等。

三：家庭與人際關係：擔心因為療程過長，而無法陪伴家人、照顧子女。

四：財務與工作問題：擔憂工作無法繼續，以及治療可能造成財務困難。

五：自我與生死課題：面對生死時，有些患者僅求助於心靈上的慰藉，例如宗教等，而忽略醫療上的幫助。

六：醫療照護系統困難：醫療體系若沒有根據患者狀況調整，或是問診時出現過多專業術語，也可能讓患者感到挫敗，而不願就醫。

台灣乳房醫學會秘書長陳芳銘呼籲，現在醫療方式多元，甚至連結到社會資源提供全面性服務，包含身心靈的照顧等，停經前乳癌婦女千萬別再因為害怕或擔憂而延誤治療。

陳芳銘呼籲，停經前乳癌婦女千萬別再因為害怕或擔憂而延誤治療。記者楊雅棠／攝影
陳芳銘呼籲，停經前乳癌婦女千萬別再因為害怕或擔憂而延誤治療。記者楊雅棠／攝影
分享

患者乳癌

相關新聞

少了陸客的墾丁加碼放送 五星飯店不到2千海生館童免費

2019-09-17 16:34

北市抽驗日本進口食品輻射殘留與標示 1件標示不合格

2019-09-17 15:02

創五年新高！腸病毒單周就診破兩萬人次 疫情恐燒到國慶

2019-09-17 15:37

南韓爆A肝疫情！官方籲別吃蜆仔 這群人赴韓最危險

2019-09-17 15:14

韓國也鬧非洲豬瘟 領務局：今下午起攜帶豬肉開罰

2019-09-17 14:56

全國電子線上購物網推出「iPhone 11系列」限量預約

2019-09-17 18:31

勿拒就醫 美發布研究：CDK4／6抑制劑延緩乳癌進入化療

2019-09-17 17:40

拚輕軌國產化！交通部訂採購指引 基隆輕軌當示範

2019-09-17 16:55

中橫公路131K坍方路斷 今下午5點開放通行1小時

2019-09-17 16:48

20多歲男子自紐西蘭染麻疹返台 601人受檢

2019-09-17 15:53

周華健御用作詞人傳肺癌逝世 醫：初期症狀千萬別輕忽

2019-09-17 15:17

國內首場無人機考試 24人學科全數過關

2019-09-17 14:34

常玉最後一幅裸女作 曲腿裸女將首拍估6億

2019-09-17 14:33

營養午餐吃魚經費加重 農委會傷腦筋

2019-09-17 14:32

食魚量衰退 學者建議政府：收購魚幫學生加菜

2019-09-17 14:30

關注高齡議題 台壽培訓失智老人守護天使

2019-09-17 14:25

查核攀岩館、彈翻床館 安全管理不合格率達9成

2019-09-17 14:23

紐西蘭境外移入麻疹首例 就醫5次才確診

2019-09-17 14:21

9成小四童曾遭不當對待 3成受過4種以上暴力

2019-09-17 14:17

國內今天首場無人機考照 總計20人報名

2019-09-17 14:17

Costco開心果含違法農藥 1700公斤被銷毀未流入市面

2019-09-17 14:17

捷運扶手太髒眼周長皮蛇？ 醫師：100％絕對不可能

2019-09-17 13:28

「很多孩子沒說出來」本土研究九成學童曾遭不當對待

2019-09-17 12:59

南韓爆發非洲豬瘟 洪慈庸：守護本土產業守住台灣

2019-09-17 11:41

腦神經網路研究發現 喝茶可改善大腦認知能力

2019-09-17 11:37

國內首次無人機駕駛學科考登場 玩家盼加強宣導

2019-09-17 11:32

要命的腸套疊 醫師：兒童好發在7個月到2歲間

2019-09-17 11:23

糖尿病引起血管神經損害 中年男怕熱又怕冷

2019-09-17 11:05

海邊活動注意！19縣市有強風特報

2019-09-17 11:03

太恐怖！拍照比個YA 這科技1秒盜錄指紋

2019-09-17 11:00

國人吃魚少 學者：應把吃魚當成輕鬆愉快的事

2019-09-17 10:49

幫學校午餐加菜 農委會入校園推廣食魚文化

2019-09-17 10:48

流感腿痛無法走路！8歲女童併發橫紋肌溶解症

2019-09-17 10:41

避免剖腹留大傷口 醫師這次改用3D腹腔鏡手術為他除患

2019-09-17 10:37

Costco開心果含不符規定農藥 近1700公斤遭退運銷毀

2019-09-17 10:33

高鐵再創單日最高記錄 中秋收假日旅運破31萬8千人

2019-09-17 10:30

「上網查病嚇死自己」 其實也是一種病

2019-09-17 10:15

防堵非洲豬瘟 今下午1時起從南韓帶豬肉最重罰百萬

2019-09-17 10:05

彩繪石虎俄插畫家抵台 直呼太開心了

2019-09-17 09:42
看更多

熱門文章

人妻買本田125小檔車 婆婆暴怒：我的媳婦不准騎這種車

2019-09-17 10:13

相隔51天…欠費滯日婦人返台後終於甦醒 流淚和夫相望

2019-09-17 09:29

女友來烤肉光吃再咒長輩「還沒死？」 表哥被全家族轟爆了

2019-09-17 14:04

壽司郎終於到台南了！一次開2間 9月18日開放訂位

2019-09-17 11:52

這些生肖偏財運旺 反而當不了有錢人？

2019-09-17 10:49

每房200元夜市抵用券 全苗栗僅英才觀光夜市可用

2019-09-16 19:05

周四起降雨更明顯 氣象局：北部、東部一路下到周一

2019-09-17 08:46

Costco開心果含不符規定農藥 近1700公斤遭退運銷毀

2019-09-17 10:33

彩繪石虎俄插畫家抵台 直呼太開心了

2019-09-17 09:42

狂擦超貴保養品，為什麼卻沒效？3原因告訴妳「保養品要一直換比較好」

2019-09-16 21:25

天花板爬滿密集肥壁虎 網驚「中秋大團圓」？

2019-09-16 21:33

經濟部加碼補助夜市抵用券 台南15處夜市適用

2019-09-17 14:37

花蓮東大門夜市必吃 大份量「強蛋餅」起司牽絲IG狂推

2019-09-16 18:40

迪麗熱巴再度代言MIKIMOTO 大片美出新高度

2019-09-16 21:03

秋天真的來了！秋冬養生必懂4招，早餐這樣吃會暖胃

2019-09-16 22:34

首日夜市抵用券上市 夜市幾家歡樂幾家愁

2019-09-16 21:00

太恐怖！拍照比個YA 這科技1秒盜錄指紋

2019-09-17 11:00

「上網查病嚇死自己」 其實也是一種病

2019-09-17 10:15

陸客暫停自由行受影響 嘉義四星酒店推0元住宿搶客

2019-09-17 10:37

全台首例 旗山鴨場染H5N5禽流感

2019-09-16 23:42

【家人關係】溫小平／美好的傳承

2019-09-17 06:00

捷運扶手太髒眼周長皮蛇？ 醫師：100％絕對不可能

2019-09-17 13:28

少了陸客的墾丁加碼放送 五星飯店不到2千海生館童免費

2019-09-17 16:34

麥當勞歡慶「國際歡樂送日」 限時3天抽限量「漢堡毯、薯條T」

2019-09-17 13:45

每日星座運勢／摩羯前期投資見成效　工作充滿挑戰

2019-09-17 00:00

南韓爆A肝疫情！官方籲別吃蜆仔 這群人赴韓最危險

2019-09-17 15:14

200元夜市抵用券上路 桃園4大夜市1100攤商都可消費

2019-09-16 21:00

防堵非洲豬瘟 今下午1時起從南韓帶豬肉最重罰百萬

2019-09-17 10:05

【祖父心情】田英輝／潼妹畢業了

2019-09-17 06:00

周華健御用作詞人傳肺癌逝世 醫：初期症狀千萬別輕忽

2019-09-17 15:17

史博館版七倍大！ 常玉「曲腿裸女」半世紀首拍

2019-09-17 10:31

網傳花生發芽別吃？ 專家打臉：花生芽藏營養

2019-09-16 20:14

蔡政府祭夜市抵用券救觀光 洪秀柱批捨近求遠

2019-09-16 21:15

林宥嘉丁文琪破天荒同框放閃 原來是為它

2019-09-17 13:45

比中獎還開心 他拍到今年繫放的黑鳶「霜淇淋」

2019-09-16 22:54

季風低壓環流北上 吳德榮：影響周末降雨溫度的關鍵

2019-09-17 07:22

國人吃魚少 學者：應把吃魚當成輕鬆愉快的事

2019-09-17 10:49

全球狂洗版的隱藏版全黑帝舵表！超帥Black Bay Chrono限量登台

2019-09-17 12:57

燒香拜拜、住馬路邊... 嘉義長者PM2.5暴露多

2019-09-16 23:53

抗癌新藥昂貴 病友上網買印度、孟加拉仿製藥

2019-09-16 21:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top