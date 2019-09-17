勿拒就醫 美發布研究：CDK4／6抑制劑延緩乳癌進入化療

2019-09-17 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



停經前的年輕乳癌患者，往往因為正處人生與事業巔峰，得知乳癌而不願接受治療。最新研究發布，停經前乳癌使用CDK4／6抑制劑，可延緩進入化療時間，減少不適感。醫師呼籲，如診斷出乳癌，切勿延宕療程，才能選擇最適合的治療方式。

根據統計台灣每3位乳癌患者就有1位不到50歲。台灣乳房醫學會理事長曾令民表示，雖然乳癌患者的年齡中位數從50歲提升至56歲，但50歲以下的停經前婦女卻佔了3成。他也提到，由於台灣的年輕乳癌患者主要以荷爾蒙陽性／HER2陰性的患者為主，這類的患者主要以荷爾蒙治療為主。

但是台灣乳房醫學會理事長陳芳銘也表示，荷爾蒙治療雖然有效、副作用低，但控制期大概僅有十個月，病情惡化仍可能要走到化療的階段。然而停經前婦女正值人生與事業巔峰，許多患者因為副作用，寧可讓病情惡化、轉移，也不願意接受化療。

曾令民表示，今（108）年美國臨床腫瘤學會年會（ASCO）最新發表的研究顯示，荷爾蒙藥物搭配停經針和CDK4／6抑制劑，能大幅延緩晚期乳癌病患進入化療的時間。他表示CDK4／6抑制劑的作用主要是讓癌細胞的週期停滯，過去主要針對停經後婦女進行治療。現在研究表示，針對停經前婦女也有很好的效果，疾病穩定期可達2年，也降低近3成的死亡率。