全台年增1.3萬乳癌患者 逾3成不到50歲

2019-09-17 17:14 中央社 台北17日電



全台每年新確診的1.3萬名乳癌患者當中，有約34%是不到50歲的「停經前乳癌患者」，遠高於美國的19%。醫師強調，環境汙染、生活型態改變、飲食西化都是可能原因。

根據衛生福利部國民健康署癌症登記報告，民國105年新確診的1萬3000多名乳癌患者當中，年齡不到50歲的患者比例多達34%，相當於每3名乳癌患者就有1人是停經前的年輕乳癌患者，遠高於美國的19%，其中又有5.2%的女性處於乳癌第4期，即晚期乳癌或稱轉移性乳癌。

台灣乳房醫學會理事長曾令民今天表示，停經前女性乳癌患者當中，有超過半數屬於荷爾蒙受體陽性，可以藥物抑制雌性荷爾蒙產生，達到打擊癌細胞目的，但針對手術無法直接切乾淨或已轉移到其他部位的局部晚期患者，就得考慮摘除卵巢或接受化學治療。

曾令民說，停經前女性罹患乳癌以後，比停經後女性有更高風險診斷出嚴重的腫瘤型態以及淋巴結轉移；然而，這類族群往往處於人生與事業巔峰，害怕化療帶來的掉髮等副作用，許多人寧可任由病情惡化、轉移，也不願接受化療。

今年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年度會議中，外國研究團隊公布最新發現，過去只能用於停經後乳癌婦女的口服標靶藥物，用在停經前婦女同樣有效。曾令民指出，停經前婦女使用傳統荷爾蒙藥物，僅能維持癌症不惡化期約13.5個月，但這款標靶藥可延長至27.5個月，並降低30%死亡風險，延緩進入化療的時間。

這款口服標靶藥物為何有此效果，他解釋，癌細胞必須不斷合成、分裂才能持續成長壯大，但此藥物可以將癌細胞週期停留在合成準備期，促使癌細胞凋零死亡，可望嘉惠停經前的乳癌患者。

曾令民強調，女性停經前乳癌患者愈來愈多，主要有3大可能原因，包括環境汙染、飲食西化以及生活習慣改變，像是晚婚、晚生或不生孩子等都是可能因素。

他提醒，乳癌在任何年齡層都可能出現，建議女性每月月經結束後1週內進行自我檢查；此外，45至69歲女性或40至44歲有乳癌家族史的婦女，每2年可做1次公費乳房X光攝影檢查，降低乳癌威脅。