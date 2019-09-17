拚輕軌國產化！交通部訂採購指引 基隆輕軌當示範

2019-09-17 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



全台輕軌遍地開花，基隆輕軌、桃園捷運棕線陸續通過可行性研究，最快兩年半後進入施工招標，交通部為提高國產化比率，發布「輕軌系統採購作業指引」，針對車門、防火、軸距等車體訂定標準規格，並明文要求非受政府採購限制的地方政府，採購軌道建設時招標文件應明定國產化占比，下限至少50％，基隆輕軌將成為第一個示範性案例。

國內進行中的六大輕軌，今年基隆輕軌、桃園捷運棕線陸續通過可行性研究，新竹、台南輕軌正在可行性研究，淡海二期、安坑輕軌已在興建階段。交通部鐵道局副局長楊正君表示，交通部過去對軌道系統採購未特別整合，但考量前瞻基礎建設有多項軌道建設，若要提升國產化技術能量，可以從技術門檻較低的輕軌跨入。

根據「輕軌系統採購作業指引」兩大重點，包含「產製標準化措施」「採購配套措施」。楊正君解釋，過去捷運、軌道系統，絕大多數都是各自開規格採購，台北、台中、高雄捷運規格不一致，導致台灣軌道系統市場業者認為，投入的市場較不具經濟規模，在有限的市場中又被各地切割，以致國內廠商經濟效益就不高。

楊正君表示，未來輕軌建設希望能朝「標準化」，針對主要的次系統，車門、防火、軸距等車體規格訂定標準，希望讓不同採購機關能遵循一致標準，例如A地輕軌採購20組列車、B地15組、C地15組，透過標準化將可整合為50輛的中大型市場，業者也能茁壯產業。

「採購配套措施」則是協助創造有利國內廠商參標的採購環境，除了將採「最有利標」，也希望各採購機關將廠商經驗納入評選項目，包含廠商實績等，若缺乏經驗，則連進場的門票都沒有。另外，指引也允許兩家廠商共同投標，有機會學習更多國外製造技術。指引中也明文要求，未受政府採購協定的地方政府，國產化占比下限至少要50％。

楊正君表示，基隆輕軌日前通過可行性研究評估，近來剛啟動綜合規畫，預計將以一年到一年半核定，在進入設計、招標，預計還要兩年半時間才會到採購階段，基隆輕軌也將列為採購指引示範性計畫。

據統計，基隆輕軌、桃園捷運棕線、新竹輕軌、台南輕軌、淡海輕軌二期、安坑輕軌總計畫經費達到1520億商機，目前已知7、800億土建經費可留在國內，剩下的機電系統，若按照新指引規範，至少可留350億在國內。