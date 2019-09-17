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南山人壽新系統之亂金管會重罰3000萬 董座杜英宗遭停職兩年

不只是怕有人昏倒 公廁隔間下方為何要留縫隙？

少了陸客的墾丁加碼放送 五星飯店不到2千海生館童免費

2019-09-17 16:34聯合報 記者潘欣中╱即時報導

大陸暫停陸客來台自由行，對陸客熱門景點之一的屏東墾丁衝擊不小，政府第2波擴大秋冬旅遊補助本月16日上路，墾丁不少觀光業者也配合加碼促銷；屏東海生館推出前所未有的親子共遊海生館優惠，12歲以下兒童於優惠期間(至12月31日止)不限次數免費入館；五星級墾丁福華渡假飯店，則加碼每晚500元房費並送價值1500元的西式晚餐2客，等於每晚不到2000元。

海生館營運團隊海景公司說，海生館身為台灣海洋生態推廣重鎮，也是親子旅遊熱門景點，以寓教於樂方式將海洋知識與親子學習融入其中，在多樣化生態展示外，近年又推出包含夜宿、魚你同行後場體驗活動，今年暑假再推出虛擬海世界VR體驗館；海生館是陸客自由行的必遊景點之一，大陸暫停陸客來台自由行，估計影響二至三成，國旅市場要更努力衝刺。

館方在優惠期間推出親子共遊海生館優惠，12歲以下兒童在成人陪同下，可不限次數免費入館；免費入館同時，可用305元加價購2020年海洋卡，享有到2020年無限次免費入館，另外，6至12歲的海洋卡原卡友，於活動期間入館時申請展延3個月優惠外，年底前在有效期間內入館可以用249元申辦續卡，等於是低於一張優待票的價格，就可享有多1年的無限次免費入館。

墾丁旅宿業也推出不同的優惠加碼響應，墾丁福華渡假飯店說，除擴大國旅秋冬遊補助自由行民眾每房每晚1000元的住宿費用，憑專案於補助適用日期入住，可享豪華雙方客房訂價對折價格入住，每房4895元起，在補助金1000元外，飯店再加碼送西式晚餐2客並折500元房費，3395元即可入住且含價值1500元的2客早餐與2客晚餐。

政府第2波擴大秋冬旅遊補助本月16日上路，屏東海生館推出前所未有的親子共遊海生館...
政府第2波擴大秋冬旅遊補助本月16日上路，屏東海生館推出前所未有的親子共遊海生館優惠，12歲以下兒童於優惠期間(至12月31日止)不限次數免費入館。圖／海生館提供
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政府第2波擴大秋冬旅遊補助本月16日上路，屏東海生館推出前所未有的親子共遊海生館...
政府第2波擴大秋冬旅遊補助本月16日上路，屏東海生館推出前所未有的親子共遊海生館優惠，12歲以下兒童於優惠期間(至12月31日止)不限次數免費入館。圖／海生館提供
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