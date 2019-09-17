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南山人壽新系統之亂金管會重罰3000萬 董座杜英宗遭停職兩年

創五年新高！腸病毒單周就診破兩萬人次 疫情恐燒到國慶

2019-09-17 15:37聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國內腸病毒燒不停，單周就診人次已破2萬，創下五年同期新高，次高的2017年就診人次也僅有1.8萬人，其餘同期就診人次落在7千至1.3萬間。疾管署今公布，新增1例腸病毒71型併發重症病例，為南部7歲男童，所幸目前已出院。疾管署警告，腸病毒持續上升，該波疫情恐延燒至國慶連假。

疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診共計20585人次，較前一周上升6.5%。近四周社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，腸病毒71型持續活動，今年累計37例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多。嚴重疫情造成上周全台停課班級暴增到243班，尤其幼兒園最多達194班。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，男童9月1日起出現手足口症、食慾下降、嘔吐、發燒及咳嗽等症狀，9月4日因症狀持續且出現疑似肌抽躍、疱疹性咽峽炎及對答反應慢等情形，就醫轉診收治住院，經檢驗審查確認感染腸病毒71型併發腦炎。家中5歲弟近日也感染腸病毒，研判遭其感染可能性高。

預估該波疫情至國慶連假才會降溫，疾管署副署長羅一鈞呼籲，腸病毒傳染力強，家長與教托育機構人員不可輕忽，應加強居家環境、教室及遊樂設施等的通風、整潔與消毒，並教導學童落實正確洗手步驟，及生病在家休息等衛生觀念，降低病毒於校園或社區中傳播風險。

另外，不僅台灣腸病毒疫情持續升溫，我國鄰近國家疫情也不容小覷，泰國及香港處疫情高峰，病例數都創兩年同期新高；日本以情處流行期，疫情高於去年同期；南韓及中國大陸疫情雖有將溫趨勢，但依然處於流行期，不可輕忽，尤其南韓疫情創下五年同期最高紀錄。

近期前往這些國家，大人小孩都要保持警覺，尤其人潮眾多的密閉空間，如展場、表演廳等，建議孩童都要戴口罩保護自己；另外，無論大人小孩務必用肥皂勤洗手、注意個人衛生，不僅能遠離腸病毒，更能避免腹瀉等旅遊常見症狀。

國內腸病毒燒不停，單周就診人次已破2萬，創下五年同期新高，次高的2017年就診人...
國內腸病毒燒不停，單周就診人次已破2萬，創下五年同期新高，次高的2017年就診人次也僅有1.8萬人，其餘同期就診人次落在7千至1.3萬間。記者陳婕翎／攝影
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腸病毒疫情國慶

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