周華健御用作詞人傳肺癌逝世 醫：初期症狀千萬別輕忽

2019-09-17 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



肺癌蟬聯多年我國十大癌症的第一位，初期症狀不明顯，使多數患者疏忽，多達6到7成的患者都是晚期確診。示意圖／ingimage 分享 facebook

華語天王周華健御用作詞人詹德茂，傳上周二因肺癌病逝，媒體報導，確診肺癌後，短短半年癌細胞擴散全身甚至腦部，生活起居嚴重受限，無法飲食、喝水。醫師表示，肺癌蟬聯多年我國十大癌症的第一位，初期症狀不明顯，使多數患者疏忽，多達6到7成的患者都是晚期確診，也使因肺癌致死的人數逐年攀升。

曾創作「愛一個人恨一個人」、「沒有你傷心」、「刀劍如夢」、「當年情」等歌曲的作詞人詹德茂，驚傳病逝。據媒體報導，詹德茂去年2月赴金門返台後，咳嗽症狀就未見好轉，今年4月起作息紊亂，熬夜工作，也使咳嗽更加嚴重，今年6月起，食量驟減，情緒低落，經親友積極勸告才願意就醫，一檢查就是肺癌，而短短半年癌細胞就擴散到肝臟、胰臟、腎臟、淋巴、脊椎、腦部。

台北醫學大學人體研究處人研長、雙和醫院胸腔內科主治醫師李岡遠表示，肺癌若能在初期被診斷，治癒率相當高，但可惜的是高達6到7成的患者都是晚期被確診，臨床上幾乎沒有太多治療方法，僅能控制。

李岡遠說，肺癌初期症狀為咳嗽、胸痛、血痰、喘，癌細胞轉移後，會出現肋骨、脊椎骨、四肢骨、髖骨等處疼痛感，大多患者初期的症狀多以咳嗽表現，但卻常被誤認僅是感冒或是受涼，他提醒，感冒用藥改善症狀後，症狀通常會2周左右改善，咳嗽症狀持續超過3周一定要提高警覺，儘速掛胸腔內科檢查。

近年，隨著全球關注肺癌的議題，危險因子也逐漸被挖掘，「抽菸」不再是唯一的危險因子，李岡遠說，想遠離肺癌並趨吉避凶，第一戒菸，並避開二手菸、三手菸，第二減少油煙，煮飯時要保持居家良好通風，打開抽油煙機，第三居家燒香拜拜，也得保持良好通風，第四保持正常作息、均衡營養。

李岡遠說，近年各界皆在提倡民眾要格外注意肺癌的發生，有些民眾容易緊張等，會過度擔心自己被肺癌纏上，一年內頻頻做各種檢查，他提醒，沒有必要頻頻去照正子攝影、電腦斷層等，應依照醫師的建議，按照步驟檢查。

李岡遠說，以一名有症狀的患者而言，會先照X光片評估病灶，依醫師經驗診斷後若沒有改善，才會進一步做電腦斷層；對於有家族史或是老菸槍等，目前檢測肺癌最好的指標檢驗為低劑量電腦斷層，而該檢驗也建議一年最多做一次就好，否則每一次的檢查都是讓自己暴露在輻射之下，反而不利健康。