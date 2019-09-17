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南韓爆A肝疫情！官方籲別吃蜆仔 這群人赴韓最危險

2019-09-17 15:14聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

南韓爆發A肝疫情，今年患病人數已達1.4萬人，距離該國上次A肝病例破萬已是2009年的事。A型肝炎在全南韓不斷擴散開來，經過調查發現感染源，受汙染的蜆仔就是兇手。南韓當局已緊急下令停止食用及流通，防止感染再擴大。我國疾管署警告，國內40歲以下民眾幾乎無A肝免疫力，建議赴韓前二周接種疫苗，在當地勿生食、注意個人衛生習慣。

南韓疫情自年初持續上升，五月底開始每周新增病例數都以五百例以上計算，最新數據為9月1日至7日當周共新增551例，今年截至第36周累積報告14325例，自2009年後，再次累積逾萬例，近四周病例分布以京畿道4450例為多，其次為首爾及大田病例數也都超過2千例。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，南韓疾病管理本部研判今年夏季爆發A型肝炎主因為食用受汙染貝類，發現傳出疫情的用餐地點九成貝類產品來自中國大陸，目前已呼籲民眾停止食用及銷售，並將全面檢測相關產品。

過去台灣公衛環境差，很多50歲以上民眾感染過A肝，已有終身免疫力。但隨著公衛環境改善，40歲以下民眾於國內感染A肝風險降低。郭宏偉提醒，近期計畫前往南韓者，出國前務必先至醫療院所確認是否有A肝保護力，無抗體者籲自費接種疫苗，打一劑可獲得至少一年保護力、打兩劑即獲至少20年保護力。

該批問題貝類商品來自中國大陸，是否有進口國內，需交棒由食藥署了解。疾管署副署長羅一鈞表示，目前國際未針對南韓A肝疫情提升旅遊疫情警戒，目前我國也暫時不會對南韓提升旅遊疫情建議，將持續監視南韓疫情趨勢及我國境外移入個案是否因此增加，再做進一步旅遊疫情建議規畫。

糞口傳染A型肝炎屬於傳染力強的疾病，通常透過不乾淨的食物或家中感染者糞便清潔不妥染病，少數案例因感染者未正確洗手，直接接觸其他物品造成他人感染。羅一鈞呼籲，符合資格幼兒盡速施打，成人若有赴南韓旅遊的打算，也建議出國前二周施打，保護自己也保護家人。

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南韓疫情肝炎

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