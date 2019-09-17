國內首場無人機考試 24人學科全數過關

2019-09-17 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



國內航空史上首次無人機駕照學科考試今天登場。交通部民航局上、下午各有一場學科考試，包含內政、司法、環保、農委等單位都有人員報考，上午4人、下午20人全數及格。民航局預估，明年3月底無人機專章上路前，預估將有2千名政府機關需求人才及民間種子教官參與考試。

近年國內無人事故不斷，包含衝撞台北101、失控撞傷人，以及闖入機場等事件。民航局於民航法增訂「遙控無人機專章」明年3月31日上路，規定250公克以上無人機應註冊管理，2公斤以上的無人機或不到2公斤但要在活動集會場所拍攝者，「無照操作」最高可處30元罰鍰。

民航局今天上、下午各有一場學科考試，上午4人、下午20人，考民航法規、氣象、緊急處理等，後天下午將在苗栗經國飛行場考術科，考題包含熄火降落、判斷高度、距離及進場航線等緊急程序處理。司法機關彭姓考生表示，單位為偵查需求需考照，單位也有找空拍機廠商針對操作、學科上課，歷經3次上課及靠自己讀書，約花半年準備。

民航局標準組長林俊良表示，學科考試考完可立即知道分數，今天上、下午共24人全數及格，明天上午台中也有首場學科考試，下午首場術科會在苗栗經國飛行場進行。

根據民航局規畫，第一波考試優先以政府機關400人為主，第二波以地方縣市政府公務需求，第三波是政府機關委託法人及媒體為優先對象。林俊良表示，民航局也在調配人力、擴增考場，盡快增加考試能量。

林俊良也提醒，目前學科題庫600題，已公布300題在網站上，也呼籲飛友們熟讀學科測驗指南，這300題都是比較難的題目；術科方面，雖然等級多，但都有拍影片，放在民航局官網上，考試過程、標準，都可得到明確答案。