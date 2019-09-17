捷運扶手太髒眼周長皮蛇？ 醫師：100％絕對不可能

2019-09-17 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



圖為捷運手扶梯人潮。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

媒體報導，一名外科醫師於節目中分享一名女子常搭乘大眾運輸工具，摸了手扶梯、拉環，疑似導致眼周附近出現帶狀皰疹。對此皮膚專科醫師及感染專科醫師說，「不可能是手扶梯或拉環惹禍」，帶狀皰疹是潛在在人體神經內的水痘帶狀皰疹病毒，當人體免疫力變低時，就可能出現，且全身各部位都可能出現。

台灣皮膚科醫學會發言人、長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，手扶梯、公車拉環百分之百不會成為帶狀皰疹的致病原因。帶狀皰疹的出現，主要是小時候長過的水痘，其病毒潛藏在神經裡頭，當免疫力不好時，該病毒就會再次復發，最常見復發的部位在軀幹，帶狀皰疹俗稱為「皮蛇」。

黃毓惠表示，水痘帶狀皰疹病毒若藏在第5對腦神經，再次復發時，就會出現在眼周，長在眼周最擔心病毒侵入眼角膜，嚴重者可能會失明；病毒藏在第3對腦神經，再次復發就會長在嘴巴；潛藏在腰椎神經第4到第5條，就會出現在大腿。

黃毓惠表示，根據統計，每個人終其一生會有三分之一的機會，帶狀皰疹會復發，隨著年齡增加，免疫系統相對於年輕人差一些，50歲以上帶狀皰疹的復發率會更高。

黃毓惠說，網路上曾謠傳「帶狀皰疹只會復發一次」，該說法是錯誤的，只要免疫系統不佳，帶狀皰疹隨時都可能復發，而帶狀皰疹的可怕是病毒帶來的神經疼痛，且有些患者不會因為帶狀皰疹的消退，神經痛就跟著消失，她有位病人受帶狀皰疹神經毒所苦，已經連2年必須要吞止痛藥，才能維持正常的生活。

長庚醫院感染科及一般內科主治醫師葉峻甫說，帶狀皰疹消退後，短期內不會立刻復發，若一年內帶狀皰疹不斷復發，患者必須要思考自身的免疫系統是否出了問題。建議帶狀皰疹的患者，一定要維持好的生活習慣，避免熬夜，吃油炸物等，也呼籲一般民眾，別常熬夜等，都會使免疫力出問題，增加帶狀皰疹的復發機率。

至於扶手、公車拉環等，常接觸到底會有什麼疾病？黃毓惠說，最常見的就屬於傳染類的疾病，如感冒、腸病毒等，建議吃飯前都應該要徹底洗手，能降低傳染類疾病上身的機率，但單純因為摸了扶手或拉環就導致帶狀皰疹，她強調是「100％不可能的」。