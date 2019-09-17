抗戰子宮頸癌 國健署癌篩擬納HPV病毒檢驗

2019-09-17 13:25 中央社 台北17日電



抗戰子宮頸癌，國健署不僅推動公費HPV疫苗，近期也研擬將HPV病毒檢驗納入公費篩檢。專家對此表示支持，同時建議放寬抹片篩檢年齡，並調整篩檢頻率，將每分錢都用在刀口上。

曾替「蠟筆小新」「名偵探柯南」等知名卡通配音的台灣配音員蔣篤慧，昨天傳出因子宮頸癌病逝，震驚各界。

根據衛生福利部最新公布的癌症登記報告，子宮頸癌高居女性癌症發生率第8名，每年新確診個案約1400多人。

國健署癌症防治組長林莉茹接受中央社記者電訪時表示，國健署民國84年起推動「6分鐘護一生」，凡是30歲以上女性，每年都可做1次公費抹片檢查，目前每年有多達210萬名女性接受篩檢，每年平均找出1.3萬名癌前病變以及1000名新確診的子宮頸癌個案，推動抹片檢查以來，子宮頸癌發生率、死亡率都降低約7成。

林莉茹指出，國健署目前提供的4癌篩檢當中，大腸癌、口腔癌、乳癌等3種癌症都有根據民眾風險高低訂定不同檢驗頻率，但子宮頸抹片檢查卻始終是統一標準。

為了把每一分錢用在刀口上，國健署近期多次邀集專家開會討論子宮頸癌篩檢政策，包括是否將檢驗頻率延長、如何提高檢驗率等，同時也考慮跟進國際趨勢，將HPV病毒篩檢納入篩檢項目。

會議中專家對於是否納入HPV篩檢、調整檢驗頻率等提出不同看法，有專家認為30至65歲女性凡是HPV病毒篩檢陰性者，罹患子宮頸癌風險較低，平均3年做1次抹片或每5年做1次抹片加HPV檢驗即可。

此外，也有專家認為台灣子宮頸抹片檢查已相當普遍，加入昂貴的HPV檢查究竟有多少加分效果仍存疑，同時HPV篩檢又涉及實驗室品質等問題，有待進一步凝聚共識。林莉茹強調，國健署將持續蒐集國際、本土資料後再做最後決定。

很多人可能不明白，HPV篩檢和子宮頸抹片檢查究竟有何差異。林口長庚醫院副院長、亞洲婦癌研究團體榮譽理事長賴瓊慧解釋，HPV篩檢主要是找出HPV病毒帶原者，抹片則是檢查子宮頸細胞是否異常，兩種檢查可說是相輔相成；研究顯示，單做抹片篩出中度以上癌前病變或癌症的篩檢率約82%，加入HPV篩檢後可望提高至97%。

不過，兩種檢查價格可是天差地遠，賴瓊慧說，台灣的抹片檢查大概是全世界最便宜抹片，做1次不到新台幣500元，HPV檢查至少1000至2000元甚至更高，價差超過2倍以上，但兩者若能一起做且結果為陰性，未來只需3到5年做1次即可，雖然一次花費較高，卻能節省許多奔波看診時間，對此政策表示支持。

賴瓊慧也建議，國健署應將抹片篩檢門檻從30歲降至25歲，若連做2年都是陰性，未來每2到3年做1次即可，將目前年年篩檢的經費用來做HPV篩檢，才可望將每一分錢都花在刀口上。

賴瓊慧強調，一般而言，女性從感染人類乳突病毒（HPV）到癌化甚至演變成癌腫瘤，至少需要10年時間，這段期間內只要有篩檢，都有很大的機會在癌前病變搶先治療，避免惡化。

但根據臨床觀察，每年新確診患者當中有多達4成從沒做過抹片，一確診往往已是末期。賴瓊慧認為，如何讓這群不願篩檢者走出家門接受檢查，將是國健署未來推動癌症篩檢的重點工作。