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「很多孩子沒說出來」本土研究九成學童曾遭不當對待

2019-09-17 12:59聯合報 記者羅真╱即時報導

台灣孩子遭受過不當對待的比率並不低，一項新的本土研究調查逾六千學童，發現高達九成的孩子曾遭受過不當對待，七成一的孩子曾遭霸凌、六成六曾遭忽視、四成三曾遭精神虐待、兩成一曾遭身體虐待、一成曾遭性虐；遭受越多種形態暴力的孩子，他們的罹患疾病、染上吸菸與飲酒等不良習慣的風險更高。

衛生福利部統計，我國兒童虐待通報案件自2004年的8494件上升至2018年的5萬9915件，其中成案數量在2016年間為9461件，近年有下降趨勢。不過學者表示，個案自我陳述的數據往往會比官方數據更高，「很多孩子沒有說出來」。

國家衛生研究院、衛福部心口司與林口長庚醫院兒少保護中心今日舉辦「探究弱勢兒少保護個案之風險管理與身心健康研討會」，國立成功大學護理系教授馮瑞鶯出席發表本土研究。

馮瑞鶯等人今年五月刊登於國際期刊《兒童虐待與忽視》（Child Abuse & Neglect）的研究，自台灣19縣市、314間國小抽出6233名四年級學童，由訪員進到校園為孩子們作問卷調查。研究發現，高達九成的孩子曾遭受過不當對待，根據孩子們的陳述，70.9%的孩子曾遭霸凌、66.4%曾遭忽視、43.4%曾遭精神虐待、27.8%曾目睹家暴、21.7%曾遭集體暴力、21.1%曾遭身體虐待、9.2%曾遭性虐待。

其中，七成的孩子曾遭受過兩種以上不同型態的不當對待，三成的孩子曾遭受過四種以上不同型態的不當對待。研究團隊進一步分析發現，孩子遭受過越多不同型態暴力，會顯著提升過敏、氣喘、頭暈、心雜音、腎臟疾病、嚴重受傷等風險，其吸菸與飲酒比率也更高，牽動成年後的健康狀況。

馮瑞鶯表示，許多孩子遭受不當對待並未說出來，因此有機會與孩子接觸的第一線工作者，在與孩子互動時應要更接納他們的故事，以獲得更多線索，並避免孩子二度創傷。至於如何預防類似事件的發生，還需要第一線工作者與政府在政策上共同探究努力。

國家衛生研究院、衛福部心口司與林口長庚醫院兒少保護中心今舉辦「探究弱勢兒少保護個...
國家衛生研究院、衛福部心口司與林口長庚醫院兒少保護中心今舉辦「探究弱勢兒少保護個案之風險管理與身心健康研討會」，國立成功大學護理系教授馮瑞鶯出席發表本土研究。記者羅真／攝影
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