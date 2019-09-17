國內首次無人機駕駛學科考登場 玩家盼加強宣導

2019-09-17 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



無人機示意圖。聯合報系資料照 分享 facebook

遙控無人機法規預計明年3月31日上路，屆時「無照操作」最高可處30萬元罰鍰，並沒收機器。今天上午10時30分在交通部民航局舉行首場無人機駕照學科考試，據了解共有四名考生報考，一名考生表示自己是台灣無人機協會，其他細節不願透露。

國內首次無人機駕照學科考試今天在台北登場，共有上、下午兩場，台中明天早上也有一場學科考試，術科考試則是後天下午在苗栗經國飛行場，預計40名考生參加。學科考試採電腦化作業，考完可立即得知結果，題目有40題以上，80分才算及格，考試內容包含民航法規、氣象、緊急處置等。

至於基本級術科測驗，除了飛行前要做好檢查以外，還要考驗定點起降及四面停懸；以及8字水平圓，包括機頭朝外定點起飛、航向改變時要準確控制，維持等高以及等速飛行。

此外，必須通過緊急程序處理，如熄火降落，判斷高度、距離及進場航線，返場降落於跑道內等。測驗時不得有任何一項重大違失，包括測驗時因設備或人為因素導致失控，以致發生危安事件或超越應考人後方；或是應考人所做的操作或漏忘動作，必須監評人員說明才能保障飛行安全等。

據了解，首批考試的人皆為公務人員，礙於身分不便受訪，下午16人報考，今天共20人報考。民航局說，上午場通過率也不便公布。

不過有玩家表示，對考試資訊「霧煞煞」。一名擁有兩年經驗的玩家吳先生表示，知道明年要開始罰錢，沒考就不能飛，也認同考試可以篩選出較好的玩家，但認為民航局宣導不足，直到媒體報導才知道今天是首場考試。他說，自己加入的無人機社團就有3萬4000人，昨天都在熱烈討論，希望民航局加強宣導。

另一名擁有五年經驗的玩家葉先生表示，認同要考學科和術科，可是配套要做好，像是規定兩公斤以上的才要考試，沒有駕照者只能飛一定的高度，希望也可以開放給兩公斤以下的玩家考照，訂出分級制度。

對此，民航局表示，對外宣傳確實要加把勁，去年年底前已經和22縣市政府說明規則，今年也有再次說明，請當地政府通知轄區內的玩家資訊，官網上也已經公布考試標準、題庫等，玩家可以先行研讀。

不過，民航局說，礙於法規沒生效，民航局不能委託外面考試，法規上路前，只能靠自己去租借場地。基於人力跟資源限制，先開放政府單位人員報考。正努力增加場地密度及考試頻率，放大考試能量，希望法規上路前就可以讓政府機關以外的法人來考取駕照。

至於操作兩公斤以下的無人機是否不必考照，民航局說，想飛到地表高度400呎以上的玩家，還是可以報名考證照。

行政院今年6月核定無人機管理規則，明年3月31日上路。未來操作無人機時，若未持有操作證，或是沒有投保足額保險，可開罰6萬以上、30萬以下罰鍰，情節重大還可沒收無人機。

今年頻傳無人機闖入松山機場影響航班，規則也明定，若在禁航區、限航區、航空站、飛行場四周一定距離內從事飛航活動等，可廢止操作證，並處30萬以上、150萬以下罰鍰，並沒收無人機。估計有2000人會先參加無人機考照程序，包括政府機關需求人才、民航局培訓種子教官，通過考試且法規上路後，就可直接換發合格操作證。