糖尿病引起血管神經損害 中年男怕熱又怕冷

2019-09-17 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



民眾若有怕熱怕冷現象，可能是糖尿病所引起的血管神經損害。48歲男性半年年確診糖尿病，曾服用藥物治療，兩個月後覺無症狀便自行停藥。最近天熱時覺得自己快中暑，補充水分、尿量也多，卻不太流汗；進入有冷氣房卻易覺得寒冷，因此求診。經血液檢驗發現，其長期血糖指標糖化血色素超標，後經醫師給予定期服藥後，患者恢復正常。

書田診所家醫科主任醫師何一成表示，糖尿病的典型症狀為吃多、喝多、尿多和體重下降；但有些患者症狀不明顯，反而是出現對溫度感受強烈、身體黏膜發炎、傷口不易好等。如該男就診時，空腹血糖178mg／dl（126以上為糖尿病），飯後血糖238mg／dl（200以上為糖尿病），長期血糖指標糖化血色素9.3%（6.5%以上為糖尿病），三項指標皆超標，已罹患糖尿病。

血糖與環境溫度為何有關聯，何一成說，因糖尿病患者若沒定期服藥致血糖代謝長期異常，臨床上半年內約十分之一、三年內約五成機率會使血管與神經功能受到損害。如在熱的環境中，皮膚血管不易舒張散熱，排汗量也低，因此怕熱；在冷的環境中，皮膚血管不易收縮保熱，也不易靠脂肪產熱，但糖尿病患者脂肪不易產熱，因而怕冷、發抖。

何一成說，糖尿病未積極治療，可能誘發如心肌梗塞、腦中風、視網膜病變、腎臟病變等慢性併發症，故患者不應自行停藥，以免對身體造成不可逆的傷害。