幫學校午餐加菜 農委會入校園推廣食魚文化

2019-09-17 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會漁業署為建立學童正確食魚觀念，推動食魚文化向下扎根，今年巡迴全台舉辦30場「2019鱻旅奇緣食魚‧食課」食魚文化推廣講座。圖／養殖基金會提供 分享 facebook 國人食魚量銳減，為鼓勵學校多採用漁產作為學校午餐食材、鼓勵學生多吃魚，農委會表示，未來將從經費、法規上，以及食農教育文化上協助，讓民眾從小愛吃魚。

農委會漁業署為建立學童正確食魚觀念，推動食魚文化向下扎根，今年巡迴全台舉辦30場「2019鱻旅奇緣食魚‧食課」食魚文化推廣講座。由養殖基金會專案計畫補助和台北市餐盒食品商業同業公會合作，邀請北市雙溪國小、溪山國小、士東國小、福林國小響應，今天約有2600名學童的午餐加菜，多一道虱目魚排。

農委會副主委陳添壽表示，台灣是四面環海的國家，舉辦巡迴講座，除了教導學生認識海洋環境，也了解我國的食魚文化，未來也會鼓勵學校午餐採用魚類食材、推廣吃魚。

陳添壽說，國產的無刺虱目魚丁、魚片、鬼頭刀魚片、台灣鯛魚片 ，都可以是學校午餐很好的食材。從今年8月開始，若學校午餐食材有採用3章1Q認證者，每人每餐還可由政府補助3.5元經費，中央一年約支出由原先的每年9億元，增加為12億元。

他表示，學校午餐採用漁產品，確實在經費上比較吃緊，雙北地區午餐經費相對充裕，至於偏鄉學校經費比較少，若要把魚做成單純的魚片，在經費上可能又更多了，因此要如何協助，農委會將與教育單位討論，如何能擴大並且持續推廣。

陳添壽說，由於學校午餐規定不可有加工食品，因此有些魚肉製成的柳條，簡單油炸成類似炸雞塊的形式，或虱目魚丸，原料雖然是魚，但改變原來的形體樣態，恐怕都會被學校午餐取材排除在外，農委會與教育單位合作，溝通如何克服法規限制。