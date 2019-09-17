陸客暫停自由行受影響 嘉義四星酒店推0元住宿搶客

2019-09-17 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



大陸暫停陸客自由行造成許多飯店住房率下滑，位於嘉義市的四星級樂億皇家渡假酒店為提高住房率，因應政府推出的秋冬補助，加碼推出平日兩人房型0元住宿加早餐方案，限定雲嘉南民眾，希望能回饋地方，優惠方案從即日起到12月31日截止。

樂億皇家副總曾錦堂坦言，自從陸客暫停自由行後，原本的住房率從8成下降到4成，受到很大影響，但其實嘉義有許多地方值得大家一遊，希望透過優惠方案，讓大家一探嘉義的美。

曾錦堂說，入住旅客秋冬補助專案的旅客，不僅住宿只要0元，再贈送200元夜市抵用卷，分享貼文標記兩個朋友，就享用早餐吃到飽。

樂億皇家的房型多元、寬敞舒適，最具特色的就是親子房，請來藝術家在牆面彩繪白雪公主、小鹿斑比等，還有給孩子住的兒童床架，上面布置各種娃娃，讓孩子彷彿置身童話世界。

樂億的餐廳有港式飲茶和火鍋等各式餐點，最出名的就是凱蒂貓牛奶鍋，有凱蒂貓造型的湯料，放在湯鍋裡，隨著火勢逐漸融化，別具趣味，湯頭也香濃，許多旅客吃了都說「好像凱蒂貓在泡湯！」