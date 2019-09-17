避免剖腹留大傷口 醫師這次改用3D腹腔鏡手術為他除患

2019-09-17 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名40歲男性兩度罹患大腸癌並經手術切除，腹部留下一道長傷疤。日前又發現大腸有一小顆扁平惡性瘜肉，手術困難度極高，所幸醫療團隊透過術後傷口小的3D立體腹腔鏡手術切除腫瘤，才讓他順利脫險。

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主任江驊哲指出，患者分別於6年前及4年前，於大腸左右兩側陸續發現惡性腫瘤，經透過剖腹手術方式切除，兩年前還接受切口疝氣手術，使得肚皮上留下一道長長的疤痕。未料，日前來本院接受大腸鏡檢查時，又發現大腸內有一顆扁平瘜肉；經內視鏡黏膜下切除化驗，竟又是大腸癌復發。

為了不增加患者的腹部傷口，及有效的清除淋巴結，醫療團隊透過3D立體腹腔鏡手術清除病灶，術後也確診為大腸癌第三期。

江驊哲指出，雖然患者當年罹患大腸癌時，配合醫囑手術治療，但當免疫系統無法有效壓制游離癌細胞時，仍有可能復發。所幸他多年來重視追蹤的重要性，才能於大腸鏡檢查發現病灶後，積極接受治療，目前亦恢復良好。

不過因患者過去曾接受3次腹部手術，及曾經放過人工網膜，增加手術困難度，光是腸沾黏分離即進行了5小時，且因大量的大腸切除，導致大腸吸水的功能減少，糞便無法成形，增加手術難度。