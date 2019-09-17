Costco開心果含不符規定農藥 近1700公斤遭退運銷毀

2019-09-17 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部食藥署今日上午公布邊境查驗不符規定名單，其中包括好市多股份有限公司（Costco）賣場輸入、產自美國的科克蘭（KIRKLAND）鹽烤開心果。該批達1697.28公斤的產品經檢出含有不符台灣規定的農藥布芬淨，在邊境遭攔下，並已依規定遭退運或銷毀，並未流入台灣市面。

衛福部食藥署8月13日受理Costco公司輸入報驗，經查發現其輸入的美國的科克蘭（KIRKLAND）鹽烤開心果含有0.03ppm的農藥布芬淨。布芬淨是一種殺蟲劑，在台灣僅被准用於小葉菜類、未被准用於開心果，因此該產品不符我國食安法第15條有關「農藥殘留容許量標準」規定。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，布芬淨能抑制昆蟲生長，以毒性來說屬低毒性，但美國環保署在動物實驗中看見布芬淨會增加肺癌與肝癌等風險，對人體則尚無致癌證據。人體每日可接受攝取量（ADI）為每公斤體重0.009微克，換言之，60公斤的成人每日上限為0.54微克，「並不容易吃開心果吃到有害劑量」。

衛福部食藥署今日公布的不符合規定食品名單，還包括我國廠商從中國岳西縣延興中藥材有限公司買進的600公斤的乾木靈芝片，該批產品遭檢出殘留農藥貝芬替0.9ppm、撲克拉0.8ppm、畢達本0.06ppm，含量分別為我國標準的1.8倍、1.5倍、2.8倍；另也被檢出台灣規定不得檢出的賽洛寧與因滅汀。該批產品也依我國法規遭退運或銷毀。