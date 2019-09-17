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高鐵再創單日最高記錄 中秋收假日旅運破31萬8千人

2019-09-17 10:30聯合報 記者曹悅華╱即時報導

台灣高鐵公司今年中秋節假期疏運，在昨天順利完成。高鐵說，9月12日至16日共加開154班次列車（南下72班、北上82班），5天提供874班次列車的旅運服務，乘載117萬6千餘人次旅客。其中，收假日的9月15日旅運達31萬8千餘人次，創2007年通車營運以來單日最高紀錄。

高鐵說，自2007年1月5日迄今單日旅運人次，第二名起為今年4月7日（清明節收假日）30萬餘人次；今年2月7日（農曆春節大年初三）29萬8千餘人次；去年9月24日（中秋節收假日）29萬1千餘人次；今年6月9日（端午節收假日）28萬8千餘人次。

高鐵說，中秋節向來為國人重視之傳統節日，全力協助旅客平安返鄉、歡度佳節，提前將全車隊34組列車完成檢修，以最大運能服務旅客；同時，各車站及列車均加派人力，協助旅客進站乘車。疏運期間，高鐵各車站均視人潮狀況，機動啟動管制措施，以維護旅客安全，並引導旅客依照前往之目的地，分流搭乘不同停靠模式之列車。

高鐵說，針對旅運尖峰時段，於12日、13日及15日共加開五班次全車自由座（商務車廂除外）列車，並於自由座候車人潮較多時，開放列車車間通道或對號座車廂供自由座旅客站立，以全力疏運自由座旅客；同時於尖峰時段各車次，特別安排一位列車長加三位服勤員，以加強服務旅客；期盼讓旅客都能平安返鄉歡度佳節，並於假期結束後順利返回工作崗位。

台灣高鐵公司說，9月15日旅運達31萬8千餘人次，創2007年通車營運以來單日最...
台灣高鐵公司說，9月15日旅運達31萬8千餘人次，創2007年通車營運以來單日最高紀錄。聯合報系資料照
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