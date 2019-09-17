「上網查病嚇死自己」 其實也是一種病

2019-09-17 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



最近網傳一名瑞典耳鼻喉科醫師兼音樂家的表演影片，歌詞誇張呈現各種小症狀和急重症的連結，許多醫療人員紛紛轉發，大讚這是自己的心聲。精神科醫師說，網路資訊無罪，如果親友有這麼嚴重的情況，可能是有「慮病傾向」。

頭髮蓬鬆、戴著眼鏡的Henrik Daniel Widegren，是瑞典一名耳鼻喉科醫師兼歌手，創作專輯有許多與醫學知識或臨床工作有關的歌曲。最近他的MV「生病不要上網查（Never google your symptoms）被加上中文字幕，其中對於各種小症狀被連結到超重症恐懼的幽默描述，博得台灣醫療人員廣大共鳴，不少人轉貼或留言表示曾遇過查太多網路資訊而疑神疑鬼的病人。

開業精神科醫師楊聰才表示，現在與病人互動時，真的常需要回應許多網路消息。他說，健康資訊發達不是壞事，經過妥善的判斷，有時候甚至能促進醫病溝通。楊聰才提醒，重點是必須要有「網路資訊不一定正確」的認知，才不會輕易對號入座。

其實這首歌描述的情形也並非完全虛構，其實就是一種「慮病症」。楊聰才表示，有慮病傾向的人會過度關心身體的變化，容易深信自己罹患某種病，因而到處求醫，做遍檢查，常有痛苦和困惑的情緒，長期可能衍生出憂鬱症等其他情緒障礙。

楊聰才說，深受慮病所苦的人常常每一科都看了，就是不看身心科，其實身心科的藥物治療或心理治療，可以提供很大的幫助。如果發現身邊親友疑似慮病症的症狀，建議別急著指責或戳破，可多關心安慰、協助轉移注意力，引導接受完整的身心評估。

※影片出處：北歐電台 醫生的心中旋律：生病不要上網查