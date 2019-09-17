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周四起降雨更明顯 氣象局：北部、東部一路下到周一

2019-09-17 08:46聯合報 記者曹悅華╱即時報導

周四開始降雨更明顯。中央氣象局說，受到低壓帶靠近影響，帶來更強烈東北風，北部、東半部有雨到下周一；整個低壓大內有熱帶擾動，不排除增強為熱帶性低氣壓，不過變數大仍要觀察。

氣象預報員林定宜說，今天受到東北風影響，迎風面北部、東北部有水氣，要留意局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島水氣相對少一些，注意零星短暫陣雨。背風側的中南部多雲到晴為主，僅有南部和中部山區要留意午後雷陣雨。

氣溫方面，林定宜說今天各地清晨涼一些，低溫在24到26度間，北部、東北部較能感受到涼意；高溫部分，北部30度左右、中南部33度、東部32度。

林定宜說，明天天氣型態跟今天類似，主要都是受到東北風影響，不過因為明天東北風比較強，風會大一些。

林定宜說，周四開始受到低壓帶靠近影響，會帶來更強烈的東北風，迎風面北部跟東半部降雨更加明顯，會一路下到下周一。

氣溫方面，林定宜說，周四以後北部會更涼一些，高溫下降幅度大，大台北地區高溫僅26到27度，中南部則是變化少，高溫落在32到33度，花東地區則是30到31度；低溫各地落在24到25度間。

林定宜說，該低壓區有熱帶擾動在發展，不排除有進一步發展，不過因為內部結構複雜，加上目前垂直風切太強，要增強沒那麼容易，仍要繼續觀察。

至於會不會成為今年第17號颱風「塔巴」，林定宜說尚未有定論。路徑方面分歧度也高，歐洲模式說會靠近台灣，美國、日本的預測則是會靠近台灣後就轉走。

中央氣象局說，周四起受到低壓帶靠近影響，北部、東半部有雨到周一。聯合報系資料照
中央氣象局說，周四起受到低壓帶靠近影響，北部、東半部有雨到周一。聯合報系資料照
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