彭啟明：季風低壓帶來東北風 北、東較涼偶陣雨

2019-09-17 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險公司總經理彭啟明說，第16號颱風琵琶已經轉為熱帶性低氣壓，未來要留意的是台灣東南方海面上，在大低壓帶的環流下有小低壓在發展，不排除周四、五期間有機會發展成為颱風，不過變數仍多。

彭啟明說，今天持續非典型秋冬的東北風的天氣，是由季風低壓的環流帶來的東北風，有點感覺秋天的訊息，北部及東半部早晚有點涼，又還不太涼。迎風面有些短暫雨勢，中南部仍為典型夏天的天氣，早晚溫度略降，靠山區偶有局部對流發展，預期到周末都是類似的天氣。

他認為，等到這大的低壓帶發展告一段落，太平洋高壓還是有機會重新登場、回溫轉熱，但可能要到下周才會改變。

彭啟明提醒，最近環境風場轉偏東北風，已經讓背風面的中南部空氣品質明顯轉差，主要在午後到傍晚這段期間，敏感族群可能需要有些防護措施。

中央氣象局說，中央氣象局說，今天、明天水氣減少，降雨的區域也稍減少，但台灣附近風場為東北風，迎風面北部及東北部地區還是有局部短暫陣雨，花東、恆春半島以及清晨的南部沿海地區也有零星降雨。