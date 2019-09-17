季風低壓環流北上 吳德榮：影響周末降雨溫度的關鍵

2019-09-17 07:22 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出周四到下周一季風低壓環流北上，若依歐洲模式模擬，低壓中心較近台灣，會帶來較多的降雨、降溫幅度也會較大，是未來幾天影響台灣天氣的關鍵。

吳德榮說，今、明 （17、18日） 兩天受季風低壓環流的東北風影響，水氣偏多，為北台灣帶來一些涼空氣；迎風面北部、東北部有局部雨，其他地區偶有局部短暫陣雨的機率；午後中南部局部地區亦有陣雨發生的機率。北台灣略轉涼，其他地區白天仍偏熱。今日氣溫：北部23至30度，中部24至34度，南部24至34度，東部22至34度。

他指出，最新歐洲模式（ECMWF）與美國模式（GFS）模擬顯示，周四（19日）至下周一（23日）季風低壓環流從台灣東側海面北上，但模擬強度、距離有所不同，影響也有很大的差異。若依據美國模式模擬的周五，低壓中心離台灣較遠，季風低壓環流的東北風所輸送的水氣及涼空氣，與今、明兩天類似。但若依據歐洲模式模擬則較接近台灣，輸送的水氣及涼空氣皆比美國模式模擬多，將帶來較多的降雨，降溫的幅度也比較大。

他表示，若其模擬的低壓強度更進一步達熱帶低壓或輕颱，那麼影響程度就會更大。目前兩國模式模擬皆有很高的不確定性，對台灣又極為關鍵，應持續觀察。

至於琵琶颱風因環境垂直風切大，結構呈現高低層分離，昨晚已減弱為熱帶低壓。