秋天真的來了！秋冬養生必懂4招，早餐這樣吃會暖胃

2019-09-16 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



一眨眼，又要進入天氣寒冷的秋冬季節，要怎樣在秋冬季養生，才能讓身體一整年的疲倦，慢慢地帶走呢？

早睡早起

冬天到了，大家都應該好好調整自己的作息，尤其時睡眠要充足，由於冬天這冷冷的季節，也是大家最喜歡賴床的時候，早點睡才能讓自己有足夠的休息時間。

多喝開水，留住水分

平時的作息及飲食攝取，當然都要健康。但許多人都有便秘的問題，這時候調整最好了，建議早上起床後，來一杯溫開水吧，讓自己的消化系統甦醒過來，腸胃開始蠕動，就會想上廁所了，當然便秘的問題就解開了。

如果你是腸胃比較寒的人，切記不要喝冷開水或是低於室溫的水。對於手腳容易冰冷的朋友，早上可以來杯紅糖薑茶，有助於暖暖身體，讓你一整天的元氣不減。

想要身體潤燥，吃早餐更重要

冬天早餐，是最容易讓身體甦醒的，若早餐能夠吃個溫熱的粥品或藥膳粥，注重養身的你，可說是一大幫助，尤其是脾胃比較虛弱的人、腸胃吸收不好的人，吃粥品可以讓你的腸胃健康更加分。

多喝蜂蜜水