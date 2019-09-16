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抗癌新藥昂貴 病友上網買印度、孟加拉仿製藥

2019-09-16 21:43聯合報 記者李樹人╱即時報導

「請問哪一個學名藥才是正版？」、「學名藥真的有效嗎？」台灣癌症基金會近來接獲許多癌友來電，提出類似疑問，幾個臉書社團平台小編互批互嗆，爭搶「正版」學名藥寶座，讓病人看得霧煞煞，摸不著頭緒，不知誰真誰假。

近年來，仿製藥、偽藥流竄，這已成全球各國必須認真面對的議題，為此，9月17日為世衛組織「病人安全日」，希望各國政府重視以病患為中心的醫療照護，將病患安全視為最優先考量，尤其是藥品安全，以降低在醫療過程可能遭受傷害風險。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，不少癌友及家屬詢問著有關網路上印度、孟加拉仿製藥相關廣告的真實性，關心仿製藥的安全性、有效性，因價格極低，令人心動，願意放手一搏。

對於病人冒險嘗試抗癌仿製藥，蔡麗娟感到同情且無奈，因為抗癌新藥過於昂貴，一個月十幾、廿萬元，一般家庭很難負擔得起，而健保給付速度又太慢，她說，「晚期的癌症病友已經沒有其他治療選擇的時候，如果沒試，生命可能就一點一滴的流失了。」

為此，透過非法管道購買治癌仿製藥的病友愈來愈多，使用宣稱與原廠藥物同成分的學名藥，不過，這些仿製的學名藥均未取得我國食藥署認證及核准，缺乏品質和安全的保證，中國大陸去年就在深圳查獲製造仿冒假抗癌藥的犯罪集團。

蔡麗娟說，癌友使用非法進口的仿製藥，毫無保證可言，一旦出現嚴重的不良反應，並不適用於國內的藥害救濟。此外，癌友一旦用了非法進口仿製藥，就失去了日後接受原廠新藥臨床試驗的機會，因為用過同成分的藥物，即失去臨床試驗的參與資格。

如何解決晚期癌友續命困境？蔡麗娟認為，病友願意自費購買仿製藥，代表只要有更好的治療機會，病友是願意負擔部分費用的，或許健保署應考慮部分負擔制度，由病人負擔一定比率的藥費，藉此加速健保給付速度，達到健保、病人、醫療提供者等三贏局面。

台灣癌症基金會正執行一項部分負擔研究計畫，研究團隊正透過癌友個案管理系統及全國抽樣調查，多方蒐集癌友對於昂貴抗癌藥物部分負擔的意見，瞭解每個月願付價格的範圍，研究報告出爐後，將提交給政府相關單位，作為健保政策規畫參考。

近年來，仿製藥、偽藥流竄，這已成全球各國必須認真面對的議題。 聯合報系資...
近年來，仿製藥、偽藥流竄，這已成全球各國必須認真面對的議題。 聯合報系資料照片
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健保癌症抗癌
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