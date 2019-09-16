國衛院研院PM2.5超標 環保署：今年空品近5年最好

2019-09-16 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



環保署指出，我國空氣汙染管制策略奏效，使空氣品質持續改善。 聯合報系資料照片 分享 facebook

聯合晚報今天報導「國衛院研究PM2.5嚴重超標」，環保署指出，已推動各項汙染管制措施，無論全國或中部以南縣市，各項空氣汙染物濃度均呈現下降趨勢，今年更為近5年同期（1至8月)最好，皆顯示我國空氣汙染管制策略奏效，使空氣品質持續改善。

環保署指出，今年1至8月底空品為近5年同期以來最好。細懸浮微粒（PM2.5）濃度從近5年1至8月同期數據比較，全國年平均值由104年每立方公尺21.9微克、105年20.6微克、106年18.7微克，107年微克，降低至108年16微克。中部、雲嘉南以及高屏等地區，PM2.5年平均濃度亦呈現下降趨勢，改善率可達22%以上。

環保署表示，目前正積極依據空汙法第7條草擬「空氣汙染防制方案」，初步研擬固定汙染源管制、移動汙染源管制、逸散汙染源管制以及政策輔助工具等4大面向，計26項推動措施，以達到112年PM2.5全國年平均濃度降低至15微克目標。

至於重金屬排放管制部分，環保署說，已透過廢棄物焚化爐空氣汙染物排放標準、鉛二次冶煉廠空氣汙染物排放標準、電力設施空氣汙染物排放標準，及固定汙染源空氣汙染物排放標準等進行管制，且由96年至107年一般空氣品質監測站重金屬監測結果變化顯示，均呈現下降趨勢，且低於WHO空氣品質基準值、歐盟空氣品質目標值及日本降低有害大氣汙染物健康風險等數值。