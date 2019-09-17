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病人安全日 邀你一起出力

2019-09-17 01:31聯合報 楊志良／台灣病友聯盟理事長

9月17日是全球首屆的世界病人安全日（Word Patient Safety Day），沒有人應該在醫療照護體制下受到傷害，然而根據多項統計，全球每天卻都有成千上萬的患者在接受治療時，遭受原可被避免的傷害。

因此，在去年第72屆世界衛生大會（WHA）上，與會的194個國家共同認為，在醫療照護體制過程中，患者的安全應該被最優先重視與考量。

世衛大會決議將9月17日訂為「世界病人安全日」，在每年的這一天，向全球呼籲關注患者的安全，以提高公眾意識和參與度；並加強人民對相關醫療照護的了解，以促進大家對病患安全的重視。

台灣病友聯盟（TAPO）響應世界衛生組織發起的世界病患安全日活動，邀請大家更換自己的Facebook頭像框，將頭像加上有「Speak up for patient safety」字樣的特效框，代表著我們關心病友們在我國的醫療照護體制下，是否足夠安全、是否能夠避免更多的不安全事件、是否能夠得到足夠的重視與照護。期望透過你我的關心，讓病友可以得到更多的關注與支持。（臉書特效框連結：https://reurl.cc/dr0oYM）

近年來，我國醫療照護體系不斷地進步，但無可避免的是，仍存在許多尚未發現的問題，如年初爆發的藥物含致癌原料事件、又如年中的醫院私自將一次性醫療器材重複使用事件，面對這些層出不窮地問題，我們需要的是積極地、正面地加以解決。

政府應該將資訊公開，甚至徵詢病友團體的意見，不僅是病友有知的權力，亦是因為透過病患及民眾的參與，我們將發現更多尚未被發現的問題，並得到第一線的感受及體驗，唯有如此，方能夠確實進一步提升我國的醫療品質、減少傷害的發生。

台灣病友聯盟也將舉辦「我國重新消毒醫材管理制度-病友培力營」，預計9月28日舉行，該培力營因年中爆發的一次性醫療器材重複使用事件而生，邀集產管學界代表與各界一同探討，不論是病友、官員、專家學者或一般民眾，歡迎參與，瞭解攸關病患安全的重大醫療政策走向，共同來為我國醫療照護體制盡一分心力。

患者醫材
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