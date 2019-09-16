長輩情感淡漠 小心罹患失智症

2019-09-16 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



當家中長者對任何事情開始缺乏興趣，小心可能是失智症失兆，研究指出，「情感淡漠」是失智症的常見症狀，但照護上卻常被忽略，或是被誤以為是憂鬱症。醫師提醒，若發現家中長輩持續出現情感淡漠現象，應求助專家診察。

董氏基金會心理衛生中心指出，由英國艾克斯特大學（University of Exeter）所進行的研究發現，情感淡漠是失智症最常見的症狀，比記憶流失的影響更大。

該研究將來自20項世代研究，共4320名阿茲海默症患者的資料進行分析，發現45％失智症患者會出現情感淡漠，20%的患者會隨著時間逐漸出現此一症狀。但因為情感淡漠相較於衝動失控等行為，對於護理機構等環境的侵略性較小，因此常被忽略，相關的研究也不足。

林口長庚醫院一般精神科主治醫師劉嘉逸解釋，情感淡漠與大腦前額葉功能失調有關，常見於大腦退化性疾病，除了失智症，也可能發現於慢性精神病患者。

所謂情感淡漠是對外界的事物沒有情緒的涉入，對能引起喜怒哀樂的任何事情都沒有反應。他說，通常情感淡漠的患者不是「用看的」，而是「用觀察的」，例如過去聽到笑話會笑，但現在卻沒有反應；或是對原本感興趣的事物不再有興趣等等，就有可能是情感淡漠。