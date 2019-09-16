國內首次無人機駕駛考試明天登場 40人搶先體驗

2019-09-16 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



國內首次無人機駕照考試明天登場，預計有40名考生參加。無人機管理規則明年3月底上路，未來操作無人機卻沒有合格操作證，最高可罰30萬元，甚至沒收無人機；未來估計有2000人會先參加無人機考照程序，包括政府機關需求人才、民航局培訓種子教官，通過考試且法規上路後，就可直接換發合格操作證。

台北明天上下午各有一場學科考試，台中後天早上也有一場學科考試；術科考試則是後天下午在苗栗經國飛行場。

通過無人機駕照考試並不簡單，光是學科測驗就有40題以上，80分才算及格，考試內容有民航法規、氣象、緊急處置等。再以基本級術科測驗而言，除了飛行前要做好檢查以外，還要考驗定點起降及四面停懸；以及8字水平圓，包括機頭朝外定點起飛、航向改變時要準確控制，維持等高以及等速飛行；還必須通過緊急程序處理，如熄火降落，判斷高度、距離及進場航線，返場降落於跑道內等。

術科測驗時更不得有任何一項重大違失，包括測驗時因設備或人為因素導致失控，以致發生危安事件或超越應考人後方；或是應考人所做的操作或漏忘動作，必須監評人員說明才能保障飛行安全等。