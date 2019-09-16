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全台高麗菜種苗超量亮紅燈 農民：忘不了寒流的好價格

2019-09-16 17:32聯合報 記者林敬家╱即時報導

9月初大雨風災菜價上漲，高麗菜飆破百元，為避免農民搶種，農委會首度發出高麗菜「紫色」種苗超種警示燈號，呼籲民眾減種，最新統計9月上旬育苗場供應農民種植高麗菜數量仍有579萬株在「紅色」警戒範圍，但現在高麗菜價不錯，產區打算賭一把的氛圍並未消失。

今年8、9月栽種潮預計11月進入採收期，去年底高麗菜價低廉，讓農民血本無歸，農糧署今年以「供苗量」校對推估，並使用燈號做警示通知，高麗菜每旬超種警戒值為540萬株，超過就是紅色燈號，600萬株以上為紫色燈號，今年8月中上旬供苗數都閃紅燈，下旬供苗更達713萬株。

農糧署作物生產組副組長黃瑞呈說，上月中南部在豪雨之後整地陸續恢復農事，農民將已購入的種苗集中種下去造成紫燈，發出預警後，9月上旬育苗場供應農民的量已下降，僅比過去5年平均出苗量增加5%，仍建議農民能分批種植，或轉種青花菜、矮性菜豆等適合加工的品項，以降低風險。

彰化是高麗菜主要產區之一，彰化縣農業處也請各農會、公所在各班會、群組發布高麗菜預警訊息，但農委會今年8月起首次實施「甘藍種植登記制度」，在高麗菜市場價格低落時，政府將出手給予每公斤至少6元的補貼，農民認為這樣變相鼓勵農民加入種植，造成高麗菜面積暴增。

蔡姓農民指出，彰化產地不少農友仍忘不了3年前霸王級寒流時的光景，光是一年就抵三年的收入，縱然現在預警超量，也可能一個颱風、豪雨又有變數，想賭一把的人仍不少。彰化菜農林有信觀察，兼職農縱然知道預警，但認為至少有登記制度補助，政府會出手護盤，讓還在觀望的農民栽種意願更高，建議政府仍要有長遠的輔導機制。

黃瑞呈表示，登記制度目標只要是讓政府以掌控生產資訊、提前規劃產銷通路，若能自行調解種植並找到通路賺到錢，農民未必需要每公斤6元的保底價格。

9月上旬育苗場供應農民種植高麗菜數量仍有579萬株在「紅色」警戒範圍。記者林敬家...
9月上旬育苗場供應農民種植高麗菜數量仍有579萬株在「紅色」警戒範圍。記者林敬家／攝影
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農民高麗菜菜價
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