呼吸也會胖！空汙讓長者肌肉變少、脂肪增加

2019-09-16 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



國衛院PM2.5 前瞻性老人世代追蹤研究發現，空汙明顯與老人多項健康指標有關，其中長期對肌肉量的不良健康效應是國際上之首要發現。研究證實PM2.5 暴露每增加 1 微克／立方公尺 ，會顯著造成老人一個年度間肌肉量下降 0.2%，脂肪量增加 0.28%。

前瞻性老人世代追蹤調查研究共挑選五家醫院參與，高濃度以高雄市立小港醫院和嘉義大林慈濟醫院為代表；中濃度為臺北市立聯合醫院中興院區、新北市衛生福利部雙和醫院為代表；低濃度以花蓮慈濟醫院為代表。

衛生福利部雙和醫院胸腔內科主治醫師李岡遠表示，雖然研究結果無法直接推論因果關係，但從學理推測，空氣汙染中很多物質會刺激全身發炎反應和過氧化物的產生。如果長期持續，會抑制肌肉細胞生成，促進細胞的老化，導致肌肉減少，長期可能達到肌少症的程度。

計畫主持人之一，台大醫學系教授郭育良表示，PM2.5 是懸浮微粒，通常會附著其他物質，例如多環芳香烴就這類環境荷爾蒙，環境荷爾蒙會影響內分泌、造成氧化壓力，可能是空汙導致身體組成改變的原因。

郭育良表示，根據環保署監測站資料，目前PM2.5的全國各地的年平均值大約是18微克／立方公尺，健康效應也還存在。由於不同縣市的數值和空汙來源組成，還是有很大的差異，需要透過中央政府和地方政府多方共同努力。目前以大環境空污而言，首要改善區仍然是中彰投雲嘉南高屏，針對這些區域的居民，建議要培養運動習慣，多少可以平衡空污對身體組成的效應。