親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

夜市抵用券今發放 全台6000多家民宿可領

大陸有望鬆綁自由行？福建傳20日恢復金馬澎自由行簽證

「蠟筆小新」配音員癌逝 醫師：很冤枉的一件事

2019-09-16 16:03聯合報 記者楊雅棠╱即時報導

台灣知名女配音員蔣篤慧，今（16）傳出罹癌逝世，享年49歲。台北市配音工會證實蔣篤慧罹患子宮頸癌第4期，併發多重器官衰竭離世。

觀眾對蔣篤慧的聲音並不陌生，她曾配過《蠟筆小新》的主角野原新之助，也配過《火影忍者》的漩渦鳴人。她曾經上過康熙來了的配音員單元，現場示範多種配音角色，讓人折服；更讓小S當場要求留電話，希望她可以用配音角色打給自己的女兒。而她去（2018）年也曾參與另一名配音員賈培德的網路節目，當時看起來仍精神奕奕，如今卻傳出罹患子宮頸癌逝世的消息，令人不勝唏噓。

對此，臺北醫學大學附設醫院婦產部部長劉偉民遺憾地表示，子宮頸癌是「進展遲鈍」的癌症，且發生率及死亡率逐年下降中；進展到第四期並因此死亡，是「很冤枉」的一件事。

他解釋，由於子宮頸癌的分期可分為零至四期，而透過子宮頸抹片檢查可以早期診斷出零期癌。此時還只是癌前病變的階段，只要動個五分鐘的門診小手術即可，且復發率不到1%。就算發展至第一期，做完子宮切除術，五年存活率也還有90%。

劉偉民依據門診經驗，很少一到門診便已是第四期、癌細胞轉移至其他器官的患者，這很可能是忽視了自己的身體狀況所造成。他說，女性若出現子宮不正常出血，例如性交後出血或是停經後出血等，就必須有所警覺。

目前政府免費提供30歲以上女性每年一次子宮頸抹片檢查；但劉偉民提醒，儘管是30歲以下，建議有性交經驗的女性都能每年做子宮頸抹片檢查，早期發現早期治療。

蔣篤慧去（2018）年參與網路節目，仍顯得精神奕奕。圖／翻攝自中華文化總會臉書
蔣篤慧去（2018）年參與網路節目，仍顯得精神奕奕。圖／翻攝自中華文化總會臉書
分享

子宮頸癌器官患者
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

夜市抵用券屏東無處可用 潘孟安：為德不卒

2019-09-16 14:30

買不起日本機票沒關係！他找到「台版合掌村」幫老婆圓夢

2019-09-16 13:17

今起變天！ 北部、東北部未來一周有雨

2019-09-16 14:30

呼吸也會胖！空汙讓長者肌肉變少、脂肪增加

2019-09-16 16:21

俄石虎插畫家明抵台 搭彩繪列車遊集集

2019-09-16 14:25

主廚體重破百健康亮紅燈 胃縮小手術減重近30公斤

2019-09-16 15:56

【食力】吃生菜比煮過的菜更健康？

2019-09-16 15:51

城鄉永續銀髮樂活國際論壇 星日菲台大學分享推廣經驗

2019-09-16 15:35

懷孕別運動？ 醫師：適當「孕動」好處多

2019-09-16 15:13

幫孩子增高別亂吃秘方 小心初經提早來

2019-09-16 15:06

我國首例H5N5禽流感 目前病毒未擴散

2019-09-16 15:01

國道散落物今起收費 每車道每30分鐘收3千

2019-09-16 14:36

中橫坍方不排除擴大 通車時間難定

2019-09-16 14:31

全台PM2.5嚴重超標 國衛院：中部以南急需管控

2019-09-16 14:28

鄭文燦搭自駕巴士「感覺很讚」 月底農博會初登場

2019-09-16 14:28

投稿華航老照片 抽歐美免費機票

2019-09-16 14:13

預防失智症 別輕忽C型肝炎治療

2019-09-16 13:58

快來試手氣！ 百元刮刮樂 百萬頭獎等你中

2019-09-16 13:51

空汙季即將來臨 環署：10月起防治

2019-09-16 13:45

搶救空汙GDP 環團：提高空品標準 可減數千億折損

2019-09-16 13:44

沒有禁忌 童綜合醫院兩對新人在救護停機坪拍婚紗

2019-09-16 13:43

住家環境調查 嘉義老人PM2.5暴露量最高

2019-09-16 13:42

清代總兵後代捐百年畫作 見證台灣人打過太平天國戰役

2019-09-16 13:03

防災周開跑 內政部長、消防署長示範地震自保

2019-09-16 12:35

濕地土壤也能藝術創作 新北小小濕樂園明開放報名

2019-09-16 12:30

70歲婦人罹肺癌晚期 基因檢測「對症下藥」

2019-09-16 12:19

她曬養兒紀錄「整面奶粉罐牆」 網同感垂淚：小孩就是用錢堆出來的

2019-09-16 12:00

台大兒童醫院不夠友善 復康巴士被迫與救護車爭位

2019-09-16 11:48

家中燒香、住大馬路邊 嘉義老人住家環境空汙最高

2019-09-16 11:45

生態浩劫！防檢局查獲網路賣23種螞蟻恐危害農作物

2019-09-16 11:40

國衛院點名高雄、雲嘉南、中彰投 PM2.5急需管控

2019-09-16 11:38

南極臭氧洞逐年縮小 台灣也做了這些努力

2019-09-16 11:35

200元夜市抵用券開始發放 適用夜市仍在增加中

2019-09-16 11:32

中橫公路131K坍方落石頻繁 機具無法搶通仍封閉

2019-09-16 11:23

午後南部局部較大雨勢 周四起低壓帶影響

2019-09-16 11:08

國道散落物處理今起收費 明年3月貨物裝載指引出爐

2019-09-16 10:30

買「好玩卡」出遊 搭高鐵享七折、捷運巴士免費

2019-09-16 10:23

【食力】烤得愈焦黑的肉，有愈多致癌毒性嘛？

2019-09-16 10:10

外國人搭計程車遭刻意繞路 西門到新莊「跳表675元」

2019-09-16 09:56
看更多

熱門文章

200元夜市抵用券明天發放 使用限制一次統整

2019-09-15 17:15

三高正常 網紅健身教練「筋肉爸爸」37歲竟中風

2019-09-15 17:46

秋意漸濃！氣象局一張圖看未來一周天氣

2019-09-15 20:18

外國人搭計程車遭刻意繞路 西門到新莊「跳表675元」

2019-09-16 09:56

今起一路下雨到周日 各地出門帶雨具

2019-09-16 04:54

台大醫院門診輕症減量 掛號更心酸

2019-09-16 00:25

母女在頂樓烤肉遭反鎖 外送員上門送餐變救人

2019-09-16 09:46

唐綺陽星座運勢週報：金牛注意與長官的溝通 天秤感情運極佳

2019-09-16 07:39

買不起日本機票沒關係！他找到「台版合掌村」幫老婆圓夢

2019-09-16 13:17

30年不變的味道 216粉圓大王用「這招」業績翻倍

2019-09-15 23:17

影╱「琉璃蟻大軍」沿台三線擴散 大舉肆虐中南部

2019-09-15 21:23

超弱「琵琶」颱風15日晚生成 朝西北往日本前進

2019-09-15 21:39

200元夜市抵用券開始發放 適用夜市仍在增加中

2019-09-16 11:32

朋友出現3種行為 代表正在對你「道別」

2019-09-15 20:58

200元夜市抵用券 限分區使用

2019-09-16 00:36

誤以為關節炎 屈公病患者發病三周、就醫七次才確診

2019-09-15 17:41

影／中醫耳針抑制食慾 女大生搭運動3個月甩10公斤肉

2019-09-16 07:31

售價搶先看！昭和懷舊感喫茶店「星乃珈琲店」登台開幕

2019-09-16 11:12

「蠟筆小新」配音員癌逝 醫師：很冤枉的一件事

2019-09-16 16:03

買「好玩卡」出遊 搭高鐵享七折、捷運巴士免費

2019-09-16 10:23

每日星座運勢／射手溝通是心靈之鑰　股票見好就收

2019-09-16 00:00

下月國慶連假放四天 國道疏運措施看這

2019-09-15 17:09

【女性心聲】綠月／愛妳的女兒，請教她「她的性不髒」

2019-09-16 06:00

吳德榮：本周水氣偏多 北台灣逐漸轉涼

2019-09-16 07:35

限時5天！ Dazzling café北車店早午餐買1送1

2019-09-15 18:08

美腿就是一切 克莉絲汀史都華連3套香奈兒都超好看

2019-09-16 11:21

國衛院點名高雄、雲嘉南、中彰投 PM2.5急需管控

2019-09-16 11:38

我國首例H5N5禽流感 目前病毒未擴散

2019-09-16 15:01

【童年記憶】王景新／斯姿雅髮廊

2019-09-16 06:00

家中燒香、住大馬路邊 嘉義老人住家環境空汙最高

2019-09-16 11:45

網路秒殺！深夜排隊！兒科最難搶掛號

2019-09-16 00:25

夜市抵用券屏東無處可用 潘孟安：為德不卒

2019-09-16 14:30

迎風面偶雨轉涼 彭啟明：下周仍可能回到夏季高溫

2019-09-16 07:45

黑柴被蜜蜂螫臉腫3倍 口水直流飼主驚：你哪位？

2019-09-11 15:11

百貨周年慶來臨 櫃姐：買「床組」才省錢

2019-09-15 16:46

未來一周有雨 氣象局：北部、東北部天氣最差

2019-09-16 08:57

沒有禁忌 童綜合醫院兩對新人在救護停機坪拍婚紗

2019-09-16 13:43

被烤肉煙燻到過敏大爆發 這三種人最可憐

2019-09-15 12:33

清代總兵後代捐百年畫作 見證台灣人打過太平天國戰役

2019-09-16 13:03

70歲婦人罹肺癌晚期 基因檢測「對症下藥」

2019-09-16 12:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top