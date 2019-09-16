「蠟筆小新」配音員癌逝 醫師：很冤枉的一件事

2019-09-16 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



台灣知名女配音員蔣篤慧，今（16）傳出罹癌逝世，享年49歲。台北市配音工會證實蔣篤慧罹患子宮頸癌第4期，併發多重器官衰竭離世。

觀眾對蔣篤慧的聲音並不陌生，她曾配過《蠟筆小新》的主角野原新之助，也配過《火影忍者》的漩渦鳴人。她曾經上過康熙來了的配音員單元，現場示範多種配音角色，讓人折服；更讓小S當場要求留電話，希望她可以用配音角色打給自己的女兒。而她去（2018）年也曾參與另一名配音員賈培德的網路節目，當時看起來仍精神奕奕，如今卻傳出罹患子宮頸癌逝世的消息，令人不勝唏噓。

對此，臺北醫學大學附設醫院婦產部部長劉偉民遺憾地表示，子宮頸癌是「進展遲鈍」的癌症，且發生率及死亡率逐年下降中；進展到第四期並因此死亡，是「很冤枉」的一件事。

他解釋，由於子宮頸癌的分期可分為零至四期，而透過子宮頸抹片檢查可以早期診斷出零期癌。此時還只是癌前病變的階段，只要動個五分鐘的門診小手術即可，且復發率不到1%。就算發展至第一期，做完子宮切除術，五年存活率也還有90%。

劉偉民依據門診經驗，很少一到門診便已是第四期、癌細胞轉移至其他器官的患者，這很可能是忽視了自己的身體狀況所造成。他說，女性若出現子宮不正常出血，例如性交後出血或是停經後出血等，就必須有所警覺。