體重破百引發三高 靠縮胃手術找回健康

2019-09-16 15:59 中央社 台中16日電



楊姓男子擔任主廚15年，因工作關係無法忌口，體重破百，引發三高，睡眠呼吸中止症達殘障程度，後經胃縮小手術、飲食控制，5個月減重28公斤，三高也獲得緩解。

台中慈濟醫院今天表示，身高156公分的楊男，退伍時體重55公斤，當了主廚後，因無法忌口，體重飆破90公斤，一度以藥物減重，停藥後卻復胖，體重飆破110公斤，肥胖引發三高（高血壓、高血脂、高血糖），睡眠呼吸中止症達殘障程度。

代謝及減重中心主任李旻憲指出，楊男身體質量指數（Body Mass Index，簡稱BMI）為46.84，加上服藥控制高血壓超過20年，全都是健康的警訊。

楊男接受「胃縮小手術」，搭配飲食控制，5個月後減重到86公斤，BMI降為35，糖化血色素等相關數據也有大幅改善，高血糖與高血壓獲緩解，不必再服藥控制血壓。

李旻憲表示，胃縮小手術利用腹腔鏡縱切把胃做袖狀切除，保留三分之一的胃，容量約100毫升，經限制食量及去除飢餓感達到減輕體重。

手術成功減重後，楊男拿舊衣褲比較，超大尺碼5L的上衣、48吋腰圍的褲子全成了布袋。他開心說，以前看到什麼都想吃，如今依照醫囑專心吃，幾口就飽了，朋友們看到他氣色愈來愈好、愈來愈健康，都替他高興。

他說，下一步是努力減肚子，要再減11公斤朝75公斤努力，期待重現年輕俊俏。