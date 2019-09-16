懷孕別運動？ 醫師：適當「孕動」好處多

2019-09-16 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



陳太太懷孕28周，懷孕之後經常發生腰背痠情況，腿部也常有麻和痛的感覺。她平常都沒有運動的習慣，懷第一胎在醫師的建議下，也嘗試做一些運動。一開始也會擔心懷孕運動是否會動胎氣，而且挺著大肚子上健身房也怕別人異樣眼光，所以選擇在社區和公園散步走路。

雖然只是簡單的走路，但是開始運動之後，發現體力有改善，好處多多，不僅向其他同事推廣懷孕運動，而且在跟醫師討論後，打算增加運動量，再多做瑜伽和快走運動。

桃園市聯新國際醫院運動醫學中心主治醫師劉又銓指出，只要沒有禁忌症、不從事劇烈活動或高風險運動，婦女在懷孕期間都應該維持運動習慣；之前沒在運動的孕婦，也可以開始循序漸進養成運動習慣，不只對身心健康有好處，還能避免懷孕的併發症。

劉又銓醫師指出，懷孕運動好處多，如果可以每周累計150分鐘以上中等強度以上的運動，就能夠獲益，甚至減少妊娠併發症。「孕動」的好處還可以幫助孕婦控制體重、增進心理健康及身體形象，並且減少下背及骨盆疼痛，以及降低妊娠期間罹患糖尿病、子癲前症、高血

壓、早產、產程延長及器械助產、巨嬰症、緊急剖腹產等風險。

不同的運動項目，可以達到不同的效果與訓練。劉又銓醫師指出，快走、游泳、水中有氧、飛輪、慢跑、跑步等有氧運動，以及瑜伽和皮拉提斯可以強化核心肌群及骨盆底肌群，都是蠻適合大多數孕婦的運動。

至於循序漸進的重量訓練甚至舉重，可以幫助孕婦適應懷孕後期的負重，仍然是安全的運動，但是要注意避免閉氣用力以及過度負重，以免降低胎兒心律，影響胎兒健康。

劉又銓建議，孕婦最好可以每天運動，或是每周至少3天，每周累計150分鐘以上中等強度以上運動，結合有氧運動及阻力運動效果較佳，還可以搭配瑜伽或伸展。

另外，如果每天骨盆底肌訓練如凱格爾運動，還可以預防尿失禁。由於荷爾蒙改變，孕婦的韌帶會變得比較鬆弛，進行運動強度改變的時候要循序漸進，而且增加的速度要慢一些，才能避免運動時受傷及下背骨盆的疼痛。