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幫孩子增高別亂吃秘方 小心初經提早來

2019-09-16 15:06聯合報 記者李承穎╱即時報導

就讀小學六年級的「小芳」比同齡幼童相比明顯矮小，母親聽聞吃某些中藥可以讓小孩抽高，所以買了一堆「增高秘方」回家給她吃，未料月經卻提早來報到，母親驚覺不妙，趕緊帶至小兒內分泌科就醫，醫師建議她馬上停用，以免生長板加速閉合，無法再長高。

嘉義基督教醫院今天舉辦兒童生長周活動，希望藉由衛教及遊戲讓親子運用兒童生長曲線表，並了解對成長發育有益的健康食物，讓每位國家未來主人翁都能健康成長。

嘉義基督教醫院兒童內分泌暨代謝科醫師黃秀莉說，決定未來身高的主要因素有來自父母的遺傳條件、基因疾病、荷爾蒙分泌平衡、飲食營養等四項，3到4歲前「營養」是孩童成長的重要因素，以後生長素角色加重，一直到青春期，性荷爾蒙分泌促使第二性徵發育並驅動身高快速生長和生長板的閉合，終至完成孩子發育體態和成人後最終身高。

黃秀莉說，要讓小孩高人一等，要作息正常且睡足8小時、規律運動能刺激生長素生理性分泌，還有均衡的營養攝取。成長有一定的定律與法則，每個孩子皆有差異性，家長勿過度焦慮。

黃說，但若生長曲線落在小於3%或大於97%、生長曲線不同於遺傳條件之百分位、生長曲線軌跡突然減緩或增快、年生長速度小於4公分等情形，請尋求專科醫師協助，一起努力讓孩子能健康順利地成長。

有些人因先天基因缺損或是荷爾蒙失衡，從小矮人一截，如透納氏症候群、唐氏症、生長素缺乏症等。門診臨床上有一位16歲的少女，身高特別矮小讓她非常沮喪，檢查發現罹患「透納氏症」，這位患者在還沒有施打生長素前，一年長不到4公分，甚至沒有長高。

黃秀莉說，在骨齡未閉合的條件下，施打後一年長6至7公分，她的最終成人身高遠比她未施打生長素之預期身高高出10公分左右，自信心大大增加。

嘉基院長姚維仁說，今年的9月15日到21日是世界生長周，希望藉由這個活動能讓家中幼兒照顧者提升對生長異常的注意，了解對兒童生長發育有益與常見NG食物，寶貝們是不是在正常的生長曲線內，掌握孩子生長狀況，搭配門診，父母親便能全方位的了解關於兒童生長密碼。

嘉義基督教醫院今天舉辦兒童生長週活動，希望藉由衛教及遊戲讓親子運用兒童生長曲線表...
嘉義基督教醫院今天舉辦兒童生長週活動，希望藉由衛教及遊戲讓親子運用兒童生長曲線表，並了解對成長發育有益的健康食物。記者李承穎／攝影
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嘉義基督教醫院今天舉辦兒童生長週活動，希望藉由衛教及遊戲讓親子運用兒童生長曲線表...
嘉義基督教醫院今天舉辦兒童生長週活動，希望藉由衛教及遊戲讓親子運用兒童生長曲線表，並了解對成長發育有益的健康食物。記者李承穎／攝影
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