我國首度驗出H5N5禽流感 推估病毒尚未擴散

2019-09-16 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



農委會今天證實，12日公布的高雄市旗山區1鴨場H5亞型高病原性禽流感案例，經家畜衛生試驗所檢測分析，確診為感染H5N5高病原性禽流感（HPAI）病毒。該病毒2016至2018年間於歐洲地區野鳥檢出15例，並在德國3火雞場及克羅埃西亞4家禽場發生零星案例外，全球其餘各地並無造成嚴重疫情。

由於此次為我國首度檢出H5N5禽流感病毒案例，農委會表示，已針對案例場周邊3公里養禽場已完成全面性一次採樣監測，並未發現新增案例，初步認定病毒尚未擴散。

農委會指出，這起高雄H5N5禽流感案例，非人畜共同傳染病，是季節交替前夕針對鴨隻高飼養量縣市啟動加強禽流感監測，檢體經畜衛所進一步檢測， 13日下午確診為H5N5亞型HPAI，畜衛所病毒核酸分析，該病毒攜帶的H5基因與104年入侵國內的H5禽流感病毒最相近，N5基因相近於發現於歐亞大陸野禽的病毒。

推測本株病毒可能的來源為現階段存在台灣的H5N2病毒與野鳥攜帶HXN5病毒發生重組，但也無法完全排除由野鳥攜帶而來。另外，依據世界動物衛生組織陸生動物手冊檢視該病毒的HA切割位氨基酸序列，應判定為高病原性禽流感病毒。

高雄市動物保護處於獲知結果後，隨即與農委會密切聯繫，決定對周圍半徑3公里內養禽場進行一次全面性採樣檢測，並於15日完成採樣送驗，檢體經畜衛所檢驗均為陰性，初步認定H5N5亞型HPAI病毒尚未擴散。

農委會說明，台灣去年禽流感疫情以H5N2亞型HPAI為主，總共98個禽場發生；今年迄9月15日止，疫情仍以H5N2亞型HPAI為主，55個場禽場發生，主要感染陸禽，疫情狀况與去年同期相較場數雖減少，但仍不可掉以輕心。