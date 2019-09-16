夜市抵用券屏東無處可用 潘孟安：為德不卒

2019-09-16 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



夜市抵用券今天開始發放，屏東縣卻無夜市可用。屏東縣長潘孟安今天接受媒體採訪時表示，上周就已向經濟部反映，應該把夜市定義講清楚，夜市庶民經濟、發展觀光內需當然應該支持，但是配套措施應更充足，德政才不會大打折扣，為德不卒，希望經濟部能儘快修正公告。

經濟部推出「夜市抵用券200元」，目標族群是本國籍的自由行旅客，只要有在交通部登記的旅宿店消費，「每一房」會發放200元夜市抵用券，每張面額是50元，每一房間可以發放4張，團體旅客則不適用。不能換現、不找零，使用者必須是台灣籍、拿身分證登記領取，使用期間至今年底12月31日止，在夜市中有張貼「歡迎使用夜市抵用劵」貼紙圖示的攤位就可使用。

屏東縣有33鄉鎮，各地都有特色夜市，但是經濟部規定，適用抵用券的夜市需經核准設置，屏縣只有屏東市的瑞光夜市符合條件，但瑞光自治會以抵用券兌換程序太麻煩決定退出，而其他知名夜市的業者則抱怨未被列入。縣議員唐玉琴一早就在臉書抱怨「第一名的屏東潘縣長…屏東卻沒有夜市抵用券？好康攏嘸……」，「應該擴大菜市場也可！應該發消費券更實際」。

屏東縣長潘孟安表示，經濟部規定只有經濟部核准設立的夜市才算，這樣會造成外界對夜市的誤解，也造成混亂，縣府上周就向經濟部反映，屏東縣的夜市有很多種型態，有的從早上就開始，那算不算夜市，還有的歷史悠久，已是指標性的夜市，卻又不符合資格，他希望經濟部應該把夜市的定義講清楚，不要用都會的角度看台灣，把一件原本立意良善的事打折扣，反而造成地方困擾。