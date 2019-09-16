鄭文燦搭自駕巴士「感覺很讚」 月底農博會初登場

2019-09-16 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市政府經濟發展局今天上午在桃園捷運青埔機廠，舉辦自駕巴士應用大眾運輸接駁試運行測試，由市長鄭文燦、國發會副主委鄭貞茂等人試乘體驗無人自駕車繞行一圈，鄭文燦形容路口過彎順暢，「坐得感覺很讚」，他宣布，今年底取得車牌後將率先在桃捷周邊社區運行，第一輛6公尺自駕車巴士將在月底2019桃園農業博覽會場域首度亮相。

這項自駕巴士應用大眾運輸接駁試運行計畫，在桃捷青埔機場封閉場域進行測試行駛，一輛沒有駕駛座、只有乘客座位的4公尺無人自駕駛，以設定時速20公里速度行駛，讓鄭文燦、鄭貞茂等人體驗，鄭文燦原擔心是否會撞到，試乘後說，速度蠻穩、路口轉彎順暢，上下車方便「感覺很不錯」，相信比人駕車還安全。

鄭文燦說，亞洲．矽谷計畫自駕車是重要項目，由市府、國發會與交通部合作，由台灣公司自主開發晶片自駕系統演算法，零組件百分之五十以上台灣製造，以虎頭山為測試基地，青埔做驗證基地。

桃園市政府積極推動自駕巴士計畫，去年2018桃園農博臣進無駕車封閉場域測試後，交通部補助1570萬元，委由台灣智慧駕駛進行車輛軟硬體系統整合，今天自駕系統放在4公尺無人自駕車行駛測試成功。