預防失智症 別輕忽C型肝炎治療

2019-09-16 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



依據2018年國際失智症協會（ADI）資料，全球平均每3秒就有一人患有失智症，失智症可能發生在任何人身上，二林基督教醫院醫師建議預防失智症，不能輕乎C型肝炎的治療。

世界衛生組織設定 2030年全面根除C肝的目標，二基胃腸肝膽科主任賴俊宏表示，C型肝炎可透過血液、不安全性行為或使用滅菌不完全的器械等途徑傳染。C肝會造成肝纖維化、肝硬化及肝癌外，肝外病變也會導致腎臟病、胰島素阻抗性增加、糖尿病、腦細胞及血管病變、憂鬱、認知障礙、心臟病、血管慢性發炎、血液疾病及淋巴瘤及自體免疫反應等多種疾病。

2018年全球失智症人口近5千萬人，到了2050年人數將高達1億3150萬人。隨著環境改變及生活壓力，C肝患者罹患失智症的病程比典型的失智症要快，如阿茲海默氏症等因退化引起的病程進展相對緩慢，但C型肝炎患者可能沒治療，延誤早期治療的時機，容易引起類似失智症狀的疾病及情緒失衡。