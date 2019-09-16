荷爾蒙治療縮小乳房腫瘤再切除 醫師讓婦人保住乳房

2019-09-16 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名52歲婦人接受免費乳房攝影檢查，發現右側乳房有異常，經進一步超音波檢查發現有1.88公分不規則硬塊，切片證實是惡性侵襲性乳癌第一期。因婦人希望保留乳頭、乳暈，醫師建議她接受荷爾蒙治療，等三個月成功將腫瘤縮小至0.8公分後，才為她進行腫瘤局部切除手術，最後終於讓她如願保住了乳房。

婦人說，感謝醫師以最佳的策略讓他免除乳房切除，讓她「損失最小」。

長安醫院乳房外科醫師吳嘉隆說，他切除了含腫瘤約是原乳房四分之一的內容物，隨即進行整型手術，加上是從乳暈處下刀，復原後疤痕並不明顯。除了乳房略小，乳房的原型是保留了。但也有患者會做更完整的整型手術，讓手術反而變得更堅挺和大。

他說，大約70%的乳癌細胞內有女性荷爾蒙的接受體，在受到女性荷爾蒙的刺激後，會導致癌細胞的生長和分裂，而荷爾蒙治療就是以阻斷荷爾蒙對癌細胞的刺激，達到治療乳癌的目的。因為婦人尚未停經，所以每個月幫她打一次停經針，再配合口服的荷爾蒙治療，三次療程即讓腫瘤明顯變小，且淋巴腺沒有感染，整個治療過程對她而言很適合。