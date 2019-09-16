清代總兵後代捐百年畫作 見證台灣人打過太平天國戰役

2019-09-16 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



清代總兵曾元福的後代今天捐贈兩幅已有150年歷史的畫作給台南市政府。畫作描繪曾元福從台灣跨海到大陸，討伐太平天國之亂的情景，文化資產管理處表示，從畫作中可以見證台灣人曾經參與過太平天國戰役，這段歷史在過去的史籍中很少被提及。

文資處指出，〈陷敵圖〉、〈大敗敵人圖〉，兩幅古畫推定成作於清同治年間（1862-1865），描繪清代總兵曾元福（1810-1878）征伐太平天國的過程，畫面中難民走避、戰場英勇士兵對戰，最終入城大敗敵人，呈現出曾元福的英勇形象。

在曾家後裔曾俊仁的無私捐贈下，此深具歷史價值的古畫文物將永久留存於古都台南，也讓台灣史及藝術史的史料素材更加完整豐厚。

文資處指出，畫作共有4幅，原無題名，後人命名第一幅〈出師征寇〉、第二幅〈陷敵圖〉、第三幅〈大敗敵人圖〉、第四幅〈凱旋圖〉， 其中兩幅為曾俊仁持有，其他則是家族他人所有。

原本知道有畫作存在的人不多 ，直到民國43年（1954）連景初〈大曾小曾兩總兵〉一文刊載於《臺南文化》之後，外界漸提及此組作，古畫神秘的面紗，逐漸得以面世。

此四幅畫作者為何人，至今未解。惟該畫作文物具有「圖像證史」之史料價值，得以補充台灣總兵曾元福奉命渡海征戰太平軍歷史記載之不足。

畫作中刻劃戰事情節、並輔以文字註解，使閱讀者能夠更加瞭解征戰過程，如大批難民逃難之畫面場景，旁註「救難民十餘萬」，或是福建五師提標五營駐地，註「賊到棄營」，可看到畫面中一大片空營。

仔細觀察畫面，畫中人物刻劃細膩，無論是迎戰的姿態、人物間交談的神情各態，以及環境整體布局安排，表現都相當自然。

除讓觀者感受到行軍隊伍之動態感，以及兩軍對戰之情景，畫中緊張之局勢也維妙維肖呈現，可見畫家之功力。

為瞭解此罕見古畫之內涵價值表現，市府於接受捐贈後，由文資處委託國立台南大學人文學院戴文鋒院長進行調查研究。