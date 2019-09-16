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空汙季即將來臨 環署：10月起防治

2019-09-16 13:45聯合晚報 記者彭宣雅／台北報導

治標與治本防空汙 公營事業空汙減量

環保署表示，台灣即將進入空汙季節，會分為治標與治本兩部分防治空汙，10月開始執行，希望能夠降低中部以南秋冬季節空品不佳的狀況。

環保署空保處處長蔡孟裕表示，治本部分，南部地區空汙嚴重，主要會加強工業以及移動汙染源的管制，比如針對國公營事業中鋼、中船、台電中油等單位，延續之前的空汙排放減量措施，另一部分，會針對大型汙染源推動三級防治區，進行氮氧化物的削減。

他說，另外，高雄有很大的汙染源來自港區，針對國際航線、漁船部分，要求使用含硫量0.5%的燃料油，過去使用的是含硫量3.5%燃料油，經過這樣要求變更，二氧化硫與去年同期相比降低了一半，此外南部地區的老舊柴油車占了整體老舊柴油車的五分之一，這部分也會繼續鼓勵汰換。

至於治標部分，蔡孟裕表示，10月開始，就會聯合高屏、台南、嘉義等幾個縣市，在南部成立小組，執行跨縣市間應變措施，當空品確實預測不良時，將可能禁止吹葉機運作、刨鋪路面、高屏電廠的降載，水泥廠裝卸等程序，這些很容易造成汙染的行為，要立刻停止，避免空汙惡化，會從10月起執行到明年3月，是針對秋冬季節空品不良時期的季節運作機制。

成功大學工業衛生學科暨環境醫學研究所教授李俊璋表示，高屏地區要減少空汙，須要有長遠的規畫，根據過去環保署委託成大進行的研究發現，對於境外移入的空氣汙染，北部地區最高，中南部就逐漸降低，對高屏地區來說，境外移入的空汙比例僅占20%至30%，但把電廠因素排除，交通汙染、揚塵、與民眾生活相關的汙染源，反倒是占了50%至60%

李俊璋表示，其中汽車就占23%，車輛揚塵占14%，露天燃燒占8%，地表逸散裸露揚塵占14%；外界最關心的鋼鐵14%，發電5%，化學材料製造與石化業5%，水泥預拌10%。

李俊璋表示，高屏地區的工業汙染源確實需要減量，但牽涉整個國家的工業轉型，經濟部應該進行整體的工業轉型規畫，應該思考我國否還要發展這樣高汙染的工業。

李俊璋表示，整個區域治療是很重要的一環，地方政府在整個交通、工業與商業、或其他汙染來源排放，應合理的排放與分配，一定要長遠規畫才行。

環保署柴油車中油空氣汙染台電
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