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搶救空汙GDP 環團：提高空品標準 可減數千億折損

2019-09-16 13:44聯合晚報 記者蔡佩芳／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟表示，若將PM2.5濃度標準由現行每立方公尺15微克修正至10微克，將可有效降低腦中風心肌梗塞肺癌等疾病的發生，使我國減少數千億台幣的GDP折損，呼籲立法院本會期修正空品標準，搶救空汙GDP。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說明空汙造成驚人的GDP折損。 記者林伯東／攝影
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說明空汙造成驚人的GDP折損。 記者林伯東／攝影
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台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃今天在立法院舉行記者會，他呼籲比照世界衛生組織標準，進一步提高空品標準至每立方公尺10微克，希望朝野政黨支持。

葉光芃指出，去年健保對癌症醫療支出第一位為肺癌，而根據國衛院2018年底的研究數據指出，在現行標準下，肺癌可避免發病人數是568人，如將濃度標準提高至每立方公尺10微克，人數將增至815人，腦中風可避免發病人數由549人增至908人，對減少心血管疾病等也有助益。

葉光芃表示，台灣大學公衛學院教授鄭尊仁推算健康效益，若台灣PM2.5濃度在達標每立方公尺15微克，可創造新台幣1兆到2.08兆健康效益，達到美國標準每立方公尺12微克，健康效益將提升至1.15兆到2.4兆；濃度每提升立方公尺1微克，省下千億台幣的健康效益。台灣北部PM2.5漸達成每立方公尺15微克標準，呼籲在現有基礎上繼續努力，更進一步提升空品標準。

與會的國民黨立委許毓仁表示，空汙是環保也是人權問題，將在本會期推動跨黨派決議文，希望以控制預算方式，督促行政機關落實空汙減量。民進黨立委劉建國也表示，空氣品質是跨黨派議題，每一秒都要讓人民呼吸好空氣，有必要提高濃度標準，從嚴管制PM2.5。

PM2.5腦中風肺癌健保心血管疾病心肌梗塞空氣品質
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