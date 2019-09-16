國家防災週起跑 消防署推防災模擬考宣導

2019-09-16 14:06 中央社 台北16日電



九二一地震將滿20年，內政部長徐國勇今天宣布國家防災週正式起跑，並推出「消防防災館」網站，邀全民參與防災知識模擬考等活動，全面性進行防災觀念宣導。

徐國勇出席今天出席消防署「防災Ready Go，保護家園共同做」國家防災日系列活動啟動記者會，由防災大使「麻吉貓」和小小消防員們共同現場表演「防震舞」，為活動揭開序幕。

徐國勇致詞表示，九二一震災是全台灣人民共同的痛，也是全球矚目的事件，緊接著八八水災、台南和花蓮地震，都造成很大損害，所以在9月21日國家防災日來臨前，特別進行連續5天宣導防災活動。

他說，民眾可透過「消防防災館」網站進行防災知識模擬考、防震小遊戲及地震演練等活動，並舉地震發生時應採「趴下、掩護、穩住」動作，躲在桌下或牆角，以保護頭部、頸部避免受傷，藉此深入日常生活以推廣相關防災知識，做好萬全準備。

徐國勇會後接受媒體聯訪時說，希望透過從家庭、社會和學校進行全面性防災觀念宣導，讓全年齡層民眾都有正確防災觀念，包括居家安全環境檢查、緊急救難包準備、3天份食物飲水準備和地震避難演練等。

消防署表示，台灣地理環境易受地震、颱風等天然災害的威脅，因此加強民眾防災、抗災的常識，才能保障自身安全，內政部也透過「消防防災館」網站模擬防災演練，參加民眾除學習正確防災知識還能參加抽獎。

另若遇到發生火災時，消防署提醒，火場逃生避難一定要謹記「隨手關門」觀念，若起火點在居室內或屋內，逃離起火居室及家裡時，應隨手關起房門及大門，可將火勢及濃煙侷限於起火居室內或屋內，以利其它房間或樓層的人順利逃生避難。

在九二一地震將滿20年之際，消防署說，為強化國際救援隊來台救災，加速國際救援隊有效趕赴災區救災，今天在桃園國際機場模擬設置「接待及撤離中心」，除動員相關部會進行演練外，也邀請紐西蘭和歐盟搜救應變人員實際參與演練，透過積極作為保護民眾生命安全。